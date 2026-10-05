TerraMaster F2-425 e D2-320 in offerta: quale scegliere per backup e più spazio

Lo spazio disponibile su PC e notebook sembra non bastare mai. Foto scattate dagli smartphone, video in 4K, progetti di lavoro, librerie multimediali e backup occupano quantità di memoria sempre maggiori; aggiungere un disco esterno risolve il problema nell’immediato, ma non sempre rappresenta la soluzione migliore quando i dati devono essere condivisi tra più dispositivi, protetti o gestiti in maniera ordinata.

È proprio qui che emerge la differenza tra NAS e DAS, due categorie di prodotti che possono sembrare simili ma rispondono a necessità piuttosto diverse.

In occasione degli Amazon Prime Big Deal Days del 6 e 7 ottobre 2026, TerraMaster propone due soluzioni che permettono di scegliere tra questi due approcci: il TerraMaster F2-425, NAS a due vani che sarà disponibile con il 30% di sconto, e il TerraMaster D2-320, unità DAS USB a due dischi proposta con una riduzione del 25%.

Con il primo dispositivo si può realizzare un vero e proprio server personale sempre disponibile in rete; con il secondo si punta invece su uno storage locale veloce, collegato direttamente a PC o Mac.

TerraMaster F2-425: molto più di due dischi collegati alla rete

Il TerraMaster F2-425 è un NAS a due vani progettato per centralizzare dati che altrimenti rimarrebbero distribuiti tra computer, smartphone, unità USB e servizi cloud.

A differenza di un supporto di memorizzazione esterno, funziona autonomamente e comunica attraverso la rete: diversi dispositivi possono quindi accedere contemporaneamente allo stesso archivio, nel rispetto delle autorizzazioni configurate dall’amministratore.

È facile immaginare un utilizzo domestico: foto e video di tutta la famiglia possono risiedere sul NAS anziché essere sparsi tra diversi PC; i computer possono inviare automaticamente i propri backup al dispositivo; una raccolta multimediale può rimanere disponibile anche quando il PC principale è spento.

Lo stesso concetto si presta anche a piccoli uffici e professionisti: file di lavoro e documenti possono risiedere in uno spazio comune, mentre account e permessi consentono di separare i dati personali dalle cartelle condivise.

La capacità massima del NAS è pari a 60 TB utilizzando due hard disk o SSD SATA da 3,5 o 2,5 pollici. Sono inoltre supportate configurazioni RAID e la tecnologia proprietaria TRAID.

La rete 2,5 GbE cambia le prestazioni rispetto ai vecchi NAS

Uno dei componenti più importanti del NAS TerraMaster F2-425 è la porta Ethernet 2,5 GbE.

Una comune rete Gigabit offre una banda teorica massima di 1 Gbps; il collegamento a 2,5 Gbps porta quel limite teorico a un valore due volte e mezzo superiore. Naturalmente, per sfruttarlo fino in fondo anche il resto della rete deve essere adeguato: switch, router e PC devono disporre di interfacce compatibili.

Il vantaggio diventa evidente soprattutto quando si trasferiscono backup molto voluminosi, grandi raccolte fotografiche oppure file video. Non significa che ogni operazione raggiungerà automaticamente 2,5 Gbps in fase di trasferimento dati, perché entrano in gioco prestazioni dei dischi, RAID, protocollo utilizzato e caratteristiche dei client, ma elimina uno dei colli di bottiglia tipici dei NAS più economici dotati esclusivamente di Gigabit Ethernet.

TerraMaster abbina la connettività 2,5 GbE a una piattaforma Intel x86 quad-core, 4 GB di RAM DDR4 e transcodifica video hardware 4K.

TOS 7 trasforma il NAS in un piccolo server personale

L’hardware è soltanto una parte del prodotto: TerraMaster F2-425 punta su TOS 7, sistema operativo dotato di interfaccia web semplice da utilizzare ma, allo stesso tempo, super completo.

È attraverso TOS che l’utente può creare account, decidere quali cartelle rendere accessibili, organizzare backup, installare applicazioni e amministrare lo storage: il NAS non si limita a mettere dei dischi in rete, offre i servizi necessari per usarli come archivio centralizzato.

TOS 7 rappresenta un aggiornamento importante della piattaforma TerraMaster e lo collega anche alle funzioni destinate alla gestione di grandi raccolte di dati e ai nuovi carichi di lavoro basati sull’AI.

Per l’utente domestico il vantaggio è più immediato: anziché copiare manualmente gli stessi file su vari dischi, si può costruire un punto centrale verso cui indirizzare i backup dei vari dispositivi.

TerraMaster mette inoltre a disposizione TNAS.online, servizio pensato per accedere da remoto ai file custoditi sul NAS anche quando ci si trova fuori dalla propria rete locale. Il produttore evidenzia la possibilità di effettuare l’accesso senza dover affrontare configurazioni di rete complesse.

Il NAS può quindi diventare una sorta di cloud personale: i dati restano memorizzati sulle proprie unità, ma possono essere raggiunti anche quando si è lontani da casa o dall’ufficio.

Foto, film e video 4K: il NAS diventa anche un media server

La transcodifica hardware 4K dell’F2-425 assume un significato concreto quando il NAS è usato per conservare una libreria multimediale.

Il NAS è compatibile con soluzioni come Plex, Emby e Jellyfin; assicura inoltre il supporto DLNA. Un film memorizzato sul NAS può quindi essere distribuito e riprodotto su TV, smartphone, tablet o media player senza dover conservare una copia separata su ogni dispositivo.

La transcodifica interviene quando il formato o la risoluzione originale del video non sono adatti al dispositivo che deve riprodurlo: il NAS può convertire il flusso durante la riproduzione sfruttando l’accelerazione hardware e alleggerendo il carico sulla CPU.

Un NAS acceso e disponibile in rete può diventare il punto in cui confluiscono backup, documenti, fotografie e contenuti multimediali, accessibili senza dipendere da un PC lasciato permanentemente acceso.

TerraMaster D2-320: quando serve soprattutto velocità via USB

Il TerraMaster D2-320 appartiene alla categoria DAS, acronimo di Direct Attached Storage.

La differenza rispetto al NAS è immediata: anziché collegarsi alla rete e funzionare autonomamente, il D2-320 si collega direttamente a un computer attraverso USB 3.2 Gen 2 Type-C, con una banda teorica di 10 Gbps.

Non offre quindi il medesimo modello di condivisione permanente tra più dispositivi del F2-425, ma elimina il passaggio attraverso la LAN. Per chi lavora principalmente da un solo PC o Mac, questa caratteristica può rappresentare un vantaggio.

Pensiamo, ad esempio, a un fotografo che conserva migliaia di file RAW, a chi effettua montaggio video oppure semplicemente a chi deve gestire backup locali da diversi terabyte: il D2-320 permette di utilizzare due hard disk o SSD come un’unica soluzione di storage esterna, scegliendo anche come organizzare le unità.

RAID 0, RAID 1, JBOD o dischi separati

Nel caso di F2-425, uno degli scenari più comuni consiste nel configurare il dispositivo in RAID 1. I dati sono mantenuti su entrambe le unità: se uno dei dischi si guasta, l’altro continua a contenere le informazioni. La capacità utilizzabile corrisponde però a quella di una singola unità.

RAID 1 protegge principalmente dal guasto fisico di una delle unità di memorizzazione, ma non impedisce che una cancellazione accidentale, un file corrotto o determinate minacce software coinvolgano entrambe le copie. Per i dati importanti rimane quindi consigliabile mantenere almeno un’ulteriore copia separata, possibilmente su un dispositivo o in una posizione differente.

Anche il D2-320 offre una certa flessibilità nella gestione delle due unità. Il DAS supporta RAID 0, RAID 1, JBOD e Single, con gestione RAID hardware.

Con RAID 0, i dati sono distribuiti sui due dischi per privilegiare capacità e prestazioni; il rovescio della medaglia è che il guasto di una singola unità può compromettere l’intero array. Con RAID 1, invece, si può beneficiare dello stesso schema descritto in precedenza.

La modalità JBOD permette invece di utilizzare insieme la capacità dei dischi senza creare un array RAID 0, mentre con Single le due unità restano indipendenti.

Il D2-320 può essere utilizzato con PC e Mac sia come spazio aggiuntivo sia come destinazione per i backup. TerraMaster segnala inoltre la possibilità di impiegarlo per espandere lo storage dei propri NAS compatibili.

Le offerte TerraMaster del 6 e 7 ottobre

Le due promozioni rientrano nella Storage Upgrade Season organizzata da TerraMaster in occasione degli Amazon Prime Big Deal Days del 6 e 7 ottobre 2026. Il produttore indica sconti fino al 30% su una selezione di NAS, DAS e altri dispositivi dedicati allo storage.

Per i due prodotti protagonisti dell’iniziativa le condizioni comunicate da TerraMaster sono:

TerraMaster F2-425: in offerta a 223,99 euro (anziché 319,99 euro), con il 30% di sconto.

(anziché 319,99 euro), con il 30% di sconto. TerraMaster D2-320: in offerta a 104,99 euro (anziché 139,99 euro), con il 25% di sconto.

La promozione rappresenta quindi un’occasione soprattutto per chi stava già valutando un salto di qualità rispetto ai tradizioni supporti USB: un NAS per costruire uno spazio personale condiviso e sempre raggiungibile oppure un DAS per affiancare al computer uno storage capiente e veloce.

Due approcci differenti, accomunati dallo stesso obiettivo: evitare che l’aumento continuo dei dati trasformi file importanti, backup e raccolte multimediali in una serie di copie sparse tra computer e unità esterne.

In collaborazione con TerraMaster