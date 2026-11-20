Il Black Friday è arrivato anche da pCloud che sconta fino al 60% i suoi piani a vita. Si tratta di soluzioni intelligenti per ottenere il tuo storage senza abbonamento che paghi una volta sola per sempre. Ogni piano include le stesse funzionalità cambiando solo per la quantità di spazio disponibile.

Ogni pacchetto include una sicurezza totale dei contenuti caricati nel cloud grazie alle rigide leggi svizzere sulla privacy e all’archiviazione in data center certificati e sicuri. Inoltre, il praticissimo lettore multimediale integrato permette di accedere e godere dei contenuti multimediali del cloud direttamente, senza dover uscire dall’applicazione.

Tutti i piani pCloud in offerta Black Friday

Di seguito trovi tutti i piani pCloud in offerta Black Friday fino al 60% di sconto con tutte le funzionalità integrate.

Premium 500 GB a soli 159 euro, anziché 279 euro: Foto pCloud Documentazione pCloud 500 GB di spazio di archiviazione 1000 GB di traffico totale del collegamento condiviso



Premium Plus 2 TB a soli 379 euro, anziché 709 euro: Foto pCloud Documentazione pCloud 2 TB di spazio di archiviazione 4 GB di traffico totale del collegamento condiviso



Premium Ultra 10 TB a soli 1099 euro, anziché 2799 euro: Foto pCloud Documentazione pCloud 10 TB di spazio di archiviazione 20 GB di traffico totale del collegamento condiviso



Pacchetto 3 in 1 a soli 579 euro, anziché 1517 euro: Foto pCloud Documentazione pCloud 3 TB di spazio di archiviazione 6 GB di traffico totale del collegamento condiviso Crittografia pCloud pCloud Pass Premium



Sfrutta l’offerta Black Friday per ottenere la crittografia pCloud assicura una protezione dei file con crittografia e conoscenza zero. Solo tu sai cosa hai caricato nello storage online. Invece, pCloud Pass Premium è un moderno password manager che protegge le tue credenziali e le compila in modo automatico su tutti i tuoi dispositivi.