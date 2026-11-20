Per oltre vent’anni la homepage di Google è rimasta essenziale: uno sfondo bianco, una casella di ricerca e una domanda alla volta. Si cercava qualcosa, si otteneva una risposta e finiva lì. Nessuna conversazione da recuperare, nessun filo da riprendere. Ora Google cambia approccio e aggiunge una barra laterale dove custodire le chat con l’intelligenza artificiale.

Come ritrovare le ricerche con AI Mode: la nuova barra laterale di Google arriva su desktop

La novità l’ha mostrata su X Robby Stein, vicepresidente di prodotto di Google. Nella homepage c’è ora una barra laterale a scomparsa. Dalla GIF che ha condiviso sembra che basti cliccare su una striscia grigia sul lato sinistro dello schermo per aprirla. Per ora non è dato sapere se la striscia sia discreta o se si noterà al primo colpo.

New on the Google desktop homepage globally: we’re rolling out a collapsible sidebar to easily find & jump back into your recent AI searches. People are coming to Search with more questions that aren’t just one and done – and in testing, this sidebar made a big difference for… pic.twitter.com/mKHz295tzK — Robby Stein (@rmstein) November 19, 2026

Dentro si trova l’elenco delle ricerche fatte con AI Mode, la modalità in cui Google smette di sembrare un motore di ricerca e si mette a chiacchierare come un chatbot. È possibile riprendere una conversazione esattamente dove era stata lasciata, aprirne una nuova, cercare tra i propri thread o collegare un Notebook di Gemini.

Questo è il passo più grosso in una lunga serie. L’anno scorso Google aveva già piazzato il pulsante AI Mode accanto alla barra di ricerca. A maggio aveva allargato la casella per far entrare domande più lunghe e aveva aggiunto il completamento automatico con l’AI.

Prima l’interfaccia era un’asticella con un cursore che lampeggiava. Ora cresce, si allarga e comincia ad avere stanze e corridoi. Per Google è un’evoluzione naturale. Per chi ricorda l’austerità di una volta, un po’ meno.

La giustificazione ufficiale

Secondo Stein, le persone arrivano su Search con domande che non si chiudono in un colpo solo. Nei test la barra laterale ha fatto una grande differenza nel proseguire e approfondire la navigazione sul web.

Detto in parole povere, se si parla con l’AI per quaranta minuti, magari per pianificare un viaggio o capire perché il router fa i capricci, serve un posto dove ritrovare il filo. Altrimenti ogni chiacchierata evapora quando si chiude la scheda, e alla fine ci si ritrova con trenta schede aperte che non si ha il coraggio di toccare.

Dove e quando

Il rilascio è globale, ma solo su desktop. Chi usa Google dal telefono dovrà aspettare, o dovrà accontentarsi di quel che c’era prima. Il rollout è in corso, quindi non tutti la vedranno subito.