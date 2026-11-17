Tra PDF, appunti e fogli di calcolo si accumulano spesso informazioni utili, ma non sempre facili da consultare. Google vuole renderle più accessibili con uno strumento che sembra quasi una bacchetta magica. Basta digitare una formula: make me a site.

Da oggi Gemini Notebook sa prendere le fonti dell’utente (note, ricerche, materiali vari) e trasformarle in un sito interattivo. Il progetto è di Maria Ines Aranguren, ingegnera software di Google Labs. L’obiettivo è permette di capire in fretta informazioni intricate, senza dover scalare la montagna di testo.

Gemini Notebook can now turn your sources into interactive sites like dashboards and visual explainers. To get started, simply type “make me a site” in your Gemini Notebook chat, along with a description of what you want to create, then select “Open in a new tab” to view or… pic.twitter.com/SfwT9MNVFl — Google (@Google) November 16, 2026

Gemini Notebook: come trasformare note e ricerche in siti interattivi

Una volta aperta la chat di Gemini Notebook, basta scrivere “make me a site” e aggiungere cosa si vuole costruire, per lavoro o per studio. Non c’è altro. Niente editor, niente codice da scrivere a mano e nessun tutorial da venti minuti.

Google fa tre esempi:

Spiegazioni visive per prepararsi agli esami , come una tavola periodica interattiva o una linea del tempo storica. Quella che ci si ricorda a memoria solo la sera prima dell’interrogazione.

, come una tavola periodica interattiva o una linea del tempo storica. Quella che ci si ricorda a memoria solo la sera prima dell’interrogazione. Dashboard interattive per esplorare i dati , per esempio l’andamento delle vendite trimestrali.

, per esempio l’andamento delle vendite trimestrali. Tracker per la gestione dei progetti, con compiti e scadenze in ordine.

Quando il sito è pronto, si può scegliere “Open in a new tab” per aprirlo in una scheda a parte e usarlo. Da lì è possibile anche condividerlo con altre persone. Il riassunto smette di essere un file che si scrive per se stessi e diventa qualcosa che si può far girare.

Disponibilità

La funzione è in arrivo a livello globale sul web, a partire da oggi, per gli utenti di Gemini Notebook maggiorenni. Rientrano anche gli abbonati a Google Workspace. Per l’app mobile bisogna aspettare. Google dice che arriverà presto, ma non ha specificato una data.