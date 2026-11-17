Come anticipato all’inizio di ottobre, Apple ha annunciato cambiamenti ai controlli che permettono l’accesso completo al disco, funzionalità sfruttata da Meta Muse per leggere i messaggi senza autorizzazione. Queste protezioni aggiuntive sono presenti nella seconda beta di macOS 27.3 per gli sviluppatori.

Modifiche in macOS 27.3 per bloccare gli agenti AI ficcanaso

Fino a macOS 27.2 era presente l’unica impostazione Device Control and Data Access (Controllo dispositivo e accesso ai dati). In macOS 27.3 ci sono due impostazioni distinte: System & App Protection Override (Ignora protezioni di sistema e app) e Accessibility (Accessibilità). La prima consente di aggirare le protezioni, quindi le app possono prendere il controllo del Mac e accedere a tutti i dati e alle altre app.

Ora viene mostrato un avviso e l’utente può scegliere da un elenco l’app alla quale è possibile accedere. L’autorizzazione deve essere concessa ogni volta, quindi non dura per sempre. In questa pagina è scritto che deve essere confermata ogni azione, tra cui lettura, modifica, cancellazione, navigazione con browser, controllo di Mac, app e impostazioni, ovvero quelle che solitamente eseguono gli agenti AI.

L’accesso completo al disco (Full Disk Access) è ancora disponibile. Apple avverte che un’app può accedere a tutti i dati ed eseguire azioni senza chiedere il permesso. In macOS 27.3 viene ora mostrato un avviso per spiegare le conseguenze dell’accesso completo e consentire l’accesso solo a specifiche cartelle. Rimarranno valide le precedenti autorizzazioni, ma è possibile revocarle in qualsiasi momento nelle impostazioni.

Apple non vuole vietare l’uso degli agenti AI, ma solo offrire agli utenti nuovi controlli per una scelta consapevole. Gli sviluppatori di app che necessitano dell’accesso completo al disco per il backup o usano le impostazioni di accessibilità (ad esempio, gli screen reader) dovranno richiedere nuovi “entitlements” (autorizzazioni di sistema) per fornire la stessa esperienza disponibile prima di macOS 27.3.