Audible ha appena lanciato una funzione chiamata audio discovery. Prima di decidere se imbarcarsi in dieci ore di narrazione, si ascolta una breve presentazione che racconta i temi del libro e riassume che cosa è piaciuto ai lettori. In più c’è un commento di un editor di Audible o dell’autore, e infine il classico estratto letto dal narratore.

Non tutto è sintetico, però. La panoramica audio è generata dall’AI, mentre i commenti vengono ripescati da vecchie registrazioni di interviste fatte da Audible. L’autore che si sente, quindi, c’è davvero, solo che parla da un archivio.

Come scegliere un audiolibro su Audible con l’AI

Secondo l’azienda, l’obiettivo è aiutare chi sceglie in movimento e non ha tempo di scorrere commenti e recensioni. Sembra sensato. Chi cammina, guida o lava i piatti difficilmente si mette a leggere il parere di un utente di nome Marco77.

L’idea non nasce dal nulla. Sullo store di Amazon l’AI riassume già le recensioni dei compratori, con tanto di pro e contro. Audible fa lo stesso, ma a voce. Le opinioni dei lettori vengono prese dalle recensioni pubbliche, insieme a sinossi, metadati e altri materiali disponibili.

Qui entra in scena un sospetto, e il testo originale lo dichiara con prudenza: se l’AI pesca solo tra i commenti entusiasti, rischia di far sparire quelli negativi. Un buon libro, a quel punto, è un libro con un ufficio stampa molto efficiente. Non è detto che succeda, servirà metterlo alla prova.

Amazon sfida Spotify

Il mese scorso Audible aveva già lanciato alcuni strumenti AI per interagire con la storia, parlare con i personaggi e recuperare il filo con i riassunti. Nel frattempo Spotify ha infilato ore di audiolibri negli abbonamenti a pagamento ed è sbarcato in oltre 180 mercati. Con un concorrente così, restare fermi non conviene.

Disponibilità

All’inizio la novità riguarda alcuni titoli in inglese negli Stati Uniti. Arriveranno anche raccolte personalizzate basate sui propri gusti d’ascolto, pensate per far trovare altri libri.

Anche Recaps e lo strumento interattivo Ask a Question si allargano a più titoli americani e saranno disponibili più ampiamente a dicembre. C’è una condizione da rispettare però: bisogna aver acquistato il libro o averlo incluso nel proprio abbonamento Audible.

Andy Tsao, responsabile prodotto e analisi di Audible, ha scelto un paragone felice: scegliere il prossimo ascolto dovrebbe somigliare a un consiglio ricevuto da un amico. Con l’audio discovery, ha spiegato, si avrà una rapida opinione da editor, altri ascoltatori o dall’autore stesso. L’obiettivo è rendere più frequenti quelle scoperte rare, i piccoli tesori nascosti.