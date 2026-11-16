Si chiama Apple Health AI Usage Study, e l’obiettivo è osservare come le persone usano gli strumenti di intelligenza artificiale conversazionale per le questioni di salute. Apple vuole capire anche se quelle risposte servono davvero a qualcosa, oltre a sembrare convincenti.

Lo studio di Apple per capire se l’AI risponde bene alle domande di salute

Il metodo è semplice. Si scarica una nuova app per iPhone, si fanno domande mediche e poi si giudica la risposta. I voti riguardano accuratezza, livello di dettaglio e pertinenza, come un professore che corregge i compiti, solo che qui il professore sei tu e l’alunno è un’AI.

Apple non ha fatto tutto da sola. Il motore delle risposte è di OpenEvidence, una piattaforma di AI clinica già usata dai professionisti sanitari. Pesca da fonti mediche serie, tra cui il New England Journal of Medicine. Chi usa l’app riceve risposte scritte in modo comprensibile, con i link agli studi clinici sottoposti a revisione paritaria. Se una frase ti sembra azzardata, puoi andare a controllare da dove viene.

L’app è già scaricabile e le iscrizioni sono aperte da subito. Apple punta a un massimo di 200.000 partecipanti. Per entrare servono alcune cose: avere almeno 21 anni; vivere negli Stati Uniti; possedere un iPhone 15 Pro con iOS 26 o successivo.

Chi sperava di fare due chiacchiere con Siri sui propri sintomi resterà deluso. L’app non usa Apple Intelligence e non è collegata all’assistente vocale. Si scrive e basta. Si può dettare dalla tastiera di iOS, ma è una scorciatoia del sistema, non una funzione dell’app.

Che fine fanno i dati?

Al momento dell’iscrizione c’è una scelta da fare. È possibile condividere i dati di Apple HealthKit, cioè attività fisica, sonno e persino i risultati degli esami di laboratorio. In quel caso le risposte tengono conto della tua situazione e non parlano a un paziente generico.

Apple assicura che la riservatezza è una priorità e che ha preso misure per proteggere le informazioni. Promette anche che i dati raccolti non verranno usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Resta da vedere quanta gente, davanti a quella casella, si fiderà abbastanza da spuntarla.

A spiegare il senso dell’operazione è Sumbul Desai, vicepresidente di Apple per Salute e Fitness. Secondo lei l’innovazione responsabile parte dal rigore scientifico e dalla solidità clinica, e uno studio dedicato è il modo più ponderato per capire come le persone usano, comprendono e valutano l’AI sanitaria nella vita di tutti i giorni. Desai spera che i risultati alimentino il dibattito scientifico e aiutino a costruire strumenti affidabili, che sostengano le persone ovunque siano nel loro percorso di salute.