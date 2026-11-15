 Gemini accede a Google Wallet per l'analisi delle spese
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Gemini accede a Google Wallet per l'analisi delle spese

Grazie al collegamento di Google Wallet a Gemini è possibile ricevere risposte personalizzate sulle abitudini di spesa (solo negli Stati Uniti).
Gemini accede a Google Wallet per l'analisi delle spese
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Grazie al collegamento di Google Wallet a Gemini è possibile ricevere risposte personalizzate sulle abitudini di spesa (solo negli Stati Uniti).
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Da fine giugno, OpenAI consente di collegare i conti bancari a ChatGPT (solo negli Stati Uniti). Una simile funzionalità è stata ora annunciata da Google con alcune differenze. Gli utenti devono utilizzare Google Wallet come “intermediario”. La novità è parte di Personal Intelligence, funzionalità di Gemini che permette di ottenere risposte personalizzate.

Gemini accede ai conti tramite Google Wallet

Personal Intelligence, disponibile tramite app Gemini, Chrome e AI Mode in Search (non ancora in Europa), consente di collegare a Gemini diverse app, tra cui Gmail, Drive, Maps, Foto e YouTube. Gli utenti possono così ricevere risposte più utili e pertinenti. L’azienda di Mountain View ha ora aggiunto Google Wallet all’elenco.

Per ottenere risposte sulle proprie finanze personali è necessario collegare Google Wallet a Gemini tramite la relativa opzione nelle impostazioni. L’azienda di Mountain View sottolinea che Gemini può solo leggere le informazioni dai conti. Non può spostare, gestire o investire il denaro. In qualsiasi momento è possibile attivare o disattivare il collegamento.

La funzionalità base prevede l’analisi delle transazioni registrate in Google Wallet per ricevere risposte basate sulle proprie abitudini di spesa. È possibile eventualmente collegare anche a Wallet i conti bancari o le carte di credito tramite Plaid per ottenere analisi più approfondite.

Durante una normale conversazione, gli utenti possono fare a Gemini domande sulle proprie finanze personali inserendo il tag @Google Wallet. Questi sono alcuni esempi:

  • Visualizza le spese: domande del tipo “possiamo esaminare le mie spese dell’ultimo trimestre, così da riuscire a risparmiare 1.000 dollari nei prossimi tre mesi?” consentono a Gemini di generare grafici dinamici che monitorano il flusso di cassa, l’allocazione degli attivi e i budget, direttamente all’interno della chat.
  • Trova gli abbonamenti dimenticati: se chiedi “per quali abbonamenti sto ancora pagando e qualcuno di questi ha subito un aumento di prezzo quest’anno?“, Gemini individua gli addebiti ricorrenti tra gli account collegati e segnala eventuali aumenti di prezzo.
  • Budget per le festività: se chiedi “Quanto ho speso l’anno scorso per regali e viaggi? Aiutami a definire un budget per le festività di quest’anno“, Gemini analizzerà le transazioni dell’anno precedente e suggerirà un budget su misura.

La novità è disponibile per tutti gli utenti nell’app Gemini (al momento solo negli Stati Uniti).

Fonte: Google

Pubblicato il 15 nov 2026

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Luca Colantuoni
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15 nov 2026
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