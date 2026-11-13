Come usare Claude Code per scoprire cosa rallenta il PC

Il portatile che tre anni fa volava adesso ci mette un’eternità ad aprire il navigatore. I programmi caricano con calma, la ventola parte senza motivo, e a un certo punto si finisce su un forum a leggere consigli contraddittori di sconosciuti che suggeriscono di cancellare la cartella sbagliata. Prima di arrivare a quel punto, o peggio, prima di tirare fuori il bancomat per acquistare un computer nuovo, vale la pena provare una strada diversa.

Il computer è lento? Claude Code trova il problema in minuti

Claude Code, l’assistente di Anthropic pensato per chi scrive codice, ha un uso secondario che non richiede alcuna competenza di programmazione. Vale a dire esaminare le informazioni di sistema del proprio computer, individuare cosa non va e spiegare in parole comprensibili cosa conviene fare. Il tutto senza installare nulla, senza cancellare file e senza modificare le impostazioni, almeno non prima di aver chiesto il permesso. Sì, esattamente come un tecnico informatico che dà un’occhiata sotto il cofano della macchina, descrive i problemi e aspetta il via libera prima di mettere le mani su qualsiasi cosa.

Primo step: installare Claude Code

Claude Code è disponibile per i sistemi operativi di Microsoft e di Apple. A differenza del chatbot classico di Anthropic, può lavorare con i file presenti sul computer e eseguire comandi approvati dall’utente, perciò utile per esaminare le informazioni sul sistema invece di limitarsi a dare consigli generici sulla risoluzione dei problemi.

Serve un piano a pagamento o un accesso separato all’interfaccia di programmazione. Il piano base parte da circa 20 euro al mese. Una volta installato, si avvia Claude Code e si accede con il proprio account. Per questo tipo di utilizzo è fondamentale tenerlo in una modalità che richieda l’approvazione esplicita prima di eseguire qualsiasi comando. Mai dargli accesso illimitato al computer, la prudenza, quando si tratta del proprio PC, non è mai eccessiva.

Secondo step: il prompt per la diagnosi

La chiave è chiedere a Claude Code di indagare prima di toccare qualsiasi cosa. Il prompt di partenza trasforma l’assistente in un tecnico delle prestazioni che esamina il sistema con comandi di sola lettura, separa i problemi confermati dalle ipotesi e non modifica nulla senza il consenso esplicito di chi sta dall’altra parte dello schermo.

Prompt: Agisci come un tecnico esperto di prestazioni informatiche. Voglio scoprire se il mio computer è più lento di quanto il suo componente fisico dovrebbe permettere. Identifica il processore, la memoria, le unità di archiviazione, il sistema operativo e le informazioni sulle prestazioni disponibili. Cerca i colli di bottiglia più comuni: processi in secondo piano eccessivi, programmi che si avviano automaticamente, spazio su disco insufficiente, componenti che funzionano al di sotto delle specifiche dichiarate e configurazioni problematiche. Usa solo comandi diagnostici di sola lettura e chiedi la mia approvazione prima di eseguire ciascuno. Non installare programmi, non cancellare file, non modificare impostazioni di sistema, non toccare il registro di sistema e non alterare configurazioni dei componenti fisici. Consegnami un rapporto che spieghi cosa hai trovato, quali problemi sono confermati, quali sono solo possibilità e quali correzioni è più sicuro provare per prime. Spiega tutto in linguaggio semplice.

Cosa può trovare

Una volta raccolte le informazioni, Claude Code è in grado di individuare diversi tipi di colli di bottiglia. Non tutti i computer ne hanno, e una macchina configurata correttamente potrebbe avere pochissimo margine di miglioramento. Ma quando i problemi ci sono, spesso rientrano in categorie prevedibili.

La memoria che gira più lenta del previsto è un classico dei computer fissi. Su alcune macchine, la memoria opera a una velocità predefinita conservativa a meno che non si attivi un profilo specifico nelle impostazioni di avvio. Claude Code può confrontare la velocità rilevata con le specifiche dei moduli installati, anche se potrebbe aver bisogno di dettagli aggiuntivi per confermare la configurazione supportata.

I problemi di archiviazione sono un’altra fonte frequente di rallentamenti. Un disco quasi pieno, un’attività di lettura e scrittura costantemente elevata o un collegamento che opera al di sotto delle capacità previste possono pesare sulle prestazioni generali. Claude Code può indagare su alcuni di questi aspetti, ma per confermare la velocità massima di un disco a stato solido potrebbe servire un test di misurazione separato.

I processi in secondo piano sono forse il colpevole più subdolo. Se il computer sembra pigro anche quando non si sta facendo nulla di impegnativo, è probabile che qualche programma stia consumando memoria o risorse del processore senza che nessuno se ne accorga. Aggiornamenti silenziosi, servizi di sincronizzazione, antivirus che scansionano in continuazione, attività che non si vedono, ma che pesano. Claude Code aiuta a identificare quali programmi meritano un’occhiata più attenta, e spesso le sorprese non mancano.

I programmi che si avviano da soli a ogni accensione sono un problema collegato. Presi singolarmente sembrano innocui, ma quando dieci o quindici si caricano tutti insieme all’avvio, il risultato è un computer che impiega un’eternità a diventare utilizzabile.

Le impostazioni del monitor possono sembrare irrilevanti, ma uno schermo che funziona a una frequenza di aggiornamento inferiore a quella prevista può far sembrare meno reattivo anche un computer potente. Claude Code può verificare risoluzione e frequenza, anche se per individuare un cavo incompatibile serve un controllo fisico che l’intelligenza artificiale non può fare.

Terzo step: classificare le correzioni per priorità

Dopo la fase diagnostica arriva il momento di capire cosa conviene fare e in quale ordine. Non tutte le correzioni hanno lo stesso impatto, e alcune comportano rischi che è meglio valutare prima di procedere.

Prompt: In base a quello che hai trovato, classifica i cinque interventi più probabilmente utili per migliorare le prestazioni quotidiane del mio computer. Per ciascuno, spiega il beneficio atteso, se ha un costo, il livello di rischio e come posso verificare che abbia funzionato. Dai la priorità a interventi reversibili che non richiedano esperienza tecnica. Non apportare nessuna modifica tu stesso.

Claude Code potrebbe suggerire di rivedere i programmi che si avviano automaticamente, controllare lo spazio disponibile su disco o indagare su un problema con i driver. Quando invece suggerisce interventi che toccano le impostazioni di avvio del sistema, la configurazione dei dischi o la velocità della memoria, serve una certa cautela, una modifica sbagliata può rendere il computer instabile o impedirgli di accendersi normalmente.

Quarto step: verificare che qualcosa sia cambiato davvero

L’errore più comune nell’ottimizzazione di un computer è dare per scontato che un intervento abbia funzionato solo perché la macchina sembra più veloce. La percezione è un giudice inaffidabile. Meglio affidarsi ai numeri. Il gestore delle attività di sistema mostra l’uso del processore, della memoria e del disco in tempo reale, mentre strumenti di misurazione più specifici possono quantificare le prestazioni di archiviazione e di calcolo.

La regola è misurare nelle stesse condizioni e cambiare una sola cosa alla volta. Solo così si capisce cosa ha funzionato davvero e cosa era solo un effetto placebo.

Si potrebbe scoprire che il computer aveva un collo di bottiglia facilmente risolvibile, una memoria che girava a metà velocità, un disco pieno al novantacinque per cento, una dozzina di programmi inutili che partivano a ogni accensione. Si potrebbe anche scoprire che i suoi componenti stanno già lavorando esattamente come previsto. Entrambi i risultati sono utili, il secondo, forse, ancora più del primo, perché risparmia la spesa di un portatile nuovo che non avrebbe risolto un bel nulla.