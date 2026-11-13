Housefishing: cos'è la truffa delle foto di case ritoccate con l'AI

Olivia Nicole ha preso qualche ora di permesso al lavoro, ha attraversato mezza Londra e si è fermata davanti a una porta. Poi ha controllato il numero civico, e l’ha ricontrollato di nuovo. Perché la casa che aveva davanti, semplicemente, non era quella che aveva visto online.

Housefishing: la casa in foto non è quella reale ed è tutta colpa dell’AI

Olivia cercava una casa con cinque camere nel sud-ovest di Londra, e su Rightmove, uno dei portali immobiliari più battuti del Regno Unito, un annuncio le era sembrato quello giusto. Dal vivo, racconta alla BBC, le stanze erano molto più piccole che nelle foto, l’arredamento tutt’altro, e certi dettagli strutturali non tornavano. Dietro il divano c’era una sezione di parete in rilievo che nelle immagini non esisteva. Le finestre sembravano passate in lavatrice a 90 gradi.

Lei ha fatto l’unica cosa sensata: ha tirato fuori il telefono e ha fotografato tutto per il confronto. Il verdetto è stato netto. Le immagini dell’annuncio erano state ritoccate con l’intelligenza artificiale. Olivia si è sentita presa in giro e ha concluso che l’agente le aveva fatto perdere tempo. Difficile darle torto.

Il fenomeno ha già un nome, housefishing, che è un cugino stretto del catfishing, cioè fingersi qualcun altro sui social per abbindolare il prossimo. Qui si trucca la casa per farla sembrare un’altra. Più grande, più luminosa, più moderna, con interni da rivista patinata. Peccato che, una volta aperta la porta, il glamour sparisca nel giro di pochi secondi.

Ritoccare le foto di un immobile non è una novità. Gli agenti usano da sempre obiettivi grandangolari che dilatano le stanze, e Photoshop non ha mai conosciuto riposo. La differenza, fa notare la BBC, è che adesso l’AI rende tutto più facile e alla portata di chiunque. Per falsificare un soggiorno non serve più un grafico con l’occhio allenato, basta un clic e un po’ di faccia tosta.

Il punto è che può essere anche una buona idea usare l’AI per sgombrare una stanza troppo carica o per mettere due mobili in un ambiente vuoto, così chi guarda capisce come potrebbe diventare. Quello che non va bene è tutto ciò che inganna o fa sprecare tempo alle persone.

L’etichetta come toppa

Dopo la pubblicazione del caso, una portavoce di un’agenzia immobiliare ha detto alla BBC che l’azienda ha introdotto una regola: tutte le foto ritoccate con l’AI vengono etichettate. L’obiettivo, ha spiegato, è aiutare le persone a immaginare le possibilità, non cambiare la realtà di ciò che si vende.

E in Italia? l’housefishing è già arrivato!

Il virtual staging, cioè l’arredamento digitale delle foto, da noi è un servizio ufficiale: Idealista lo offre alle agenzie con tanto di webinar per spiegarlo. Gli strumenti costano poche decine di euro a foto, e a volte anche meno. In un Paese dove metà delle case in vendita sono antiquate, la tentazione di dare una rinfrescata a colpi di algoritmo è fortissima. Il rischio non è tanto che l’agente metta un divano dove non c’è. È che quel divano nasconda una finestra sul cortile, un soffitto basso o una parete che nella realtà è mezzo metro più vicina.

A frenare l’effetto far west dovrebbe essere l’articolo 50 dell’AI Act europeo. Secondo Euronews, è in vigore dall’inizio di agosto e impone di etichettare i contenuti generati o modificati con l’AI, foto di case comprese. Anche il Codice del Consumo, che vieta le pratiche commerciali ingannevoli, vale per un annuncio immobiliare come per qualsiasi altro. Ma c’è un “ma”. Gli annunci restano online pochi giorni, i controlli sono lenti e l’etichetta è una fatica che qualcuno si eviterà volentieri.

Il trucco più vecchio del mondo, la visita di persona prima di innamorarsi, resta la difesa migliore.