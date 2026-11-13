Quante informazioni personali si lasciano online? lo svela NordVPN

Internet ha la memoria da elefante e la mania di conservare tutto, compresi i nostri vecchi pasticci. NordVPN ci accompagna a fare un giro nel suo sconfinato archivio, per scoprire quante tracce abbiamo lasciato in giro.

È una nuova funzione di Dark Web Monitor, lo strumento con cui NordVPN controlla se i dati sono finiti nei calderoni del dark web dopo un attacco informatico. Finora il servizio guardava solo il lato “scasso”, ora allarga lo sguardo anche a ciò che è lì, alla luce del sole, senza che nessuno abbia dovuto forzare nulla.

Si parte da un indirizzo email già aggiunto a Dark Web Monitor. Si seleziona, si avvia l’analisi, e il sistema si mette a rovistare con tecniche OSINT, cioè intelligence su fonti aperte. In pratica passa al setaccio piattaforme, registri pubblici e database, comprese le fughe di dati già note, e cerca tutto ciò che si aggancia a quella casella di posta.

Quando ha finito, consegna un dossier. Dentro si trova: l’elenco di account e profili rintracciati, con tanto di foto; le ultime attività note; una cronologia delle informazioni esposte; una mappa dei luoghi collegati alle tracce.

A chiudere il fascicolo ci sono un punteggio di esposizione, una valutazione dei rischi principali e dei consigli su misura per ridurre la dispersione dei dati.

Disponibilità

La funzione sta nella scheda Monitor dell’app NordVPN, oppure nell’account Nord sul web. Con il piano Basic si ha diritto a un’analisi di prova, una e basta, giusto per assaggiare. Chi ha il piano Complete o superiore (con Dark Web Monitor Pro, se idoneo) può rifare l’operazione ogni 30 giorni, sulla stessa email o su un’altra. Insomma, una specie di check-up mensile per la tua reputazione digitale.

Come Threat Protection Pro, il blocco di siti malevoli e download pericolosi, anche Digital Footprint funziona senza che la VPN sia attiva.

Una diagnosi, non una bacchetta magica

Il quadro che restituisce non è completo. Lo strumento non vede tutto quello che piattaforme, inserzionisti e data broker custodiscono su di noi, e quei signori sono notoriamente poco loquaci. L’analisi dipende dalle fonti raggiungibili e dai link che riesce a stabilire partendo dall’indirizzo email che si fornisce. Quindi se un profilo non porta in alcun modo a quella casella, può restare invisibile.

E soprattutto Digital Footprint non pulisce niente. Chiudere gli account dimenticati, rivedere le impostazioni di privacy, chiedere ai servizi di cancellare i dati, tocca all’utente.