LibreOffice 26.8.3, meno problemi con i file Word, Excel e PowerPoint

La Document Foundation non è certo la migliore amica di Microsoft… I battibecchi tra le due parti sono andati avanti per anni, senza troppi complimenti. Eppure LibreOffice continua a leggere e scrivere i formati Office, perché nel mondo reale (aziende in primis) circolano file OOXML a palate, mentre il formato ODF, quello nativo di LibreOffice, resta più un’idea nobile che un’abitudine diffusa. Insomma, si può litigare col vicino, ma la siepe bisogna comunque tagliarla.

LibreOffice 26.8.3 è disponibile: 45 bug corretti

Questa è la terza revisione minore del ramo 26.8 e porta con sé 45 correzioni. La parte più interessante riguarda i crolli improvvisi. Draw e Impress andavano in crash quando si copiava, si incollava o si cliccava su un commento. Writer si arrendeva se si inseriva una sezione attorno a un’altra sezione annidata. Calc si bloccava modificando lo stile predefinito delle tabelle e andava in crash riordinando i campi colonna di una tabella pivot.

Secondo la fondazione, niente di tutto questo dovrebbe più succedere. Il condizionale è d’obbligo, il software si può giudicare solo dopo qualche settimana.

Compatibilità migliorata con i file Office

Su macOS LibreOffice adotta finalmente il font di sistema per l’interfaccia, quindi smette di sembrare un ospite vestito diversamente dagli altri. Arriva anche la possibilità di firmare i documenti con un certificato X.509, e gli allegati verso Thunderbird dovrebbero partire in modo affidabile.

Calc, poi, si avvicina a Excel. Le funzioni TEXTAFTER e TEXTBEFORE ora si comportano come le omonime di Microsoft. Per chi migra da un foglio di calcolo all’altro è un sollievo, perché le formule che fanno cose diverse a seconda del programma sono una brutta, brutta, sorpresa.

Tra le correzioni segnalate dalla Document Foundation ci sono anche alcuni problemi legati ai file di Microsoft Office. Le presentazioni PPTX, per esempio, tornano a gestire correttamente le liste numerate e i pacchetti validi più grandi di 2 GiB non vengono più identificati erroneamente come corrotti. Sistemati anche alcuni aspetti linguistici.

La scadenza del 30 novembre

Ed ecco il motivo per cui conviene muoversi. Il supporto per la serie 26.2.x finisce il 30 novembre. Dopo quella data niente più correzioni di sicurezza né miglioramenti, e restare lì significa lasciare la porta di casa accostata sperando nella buona educazione dei passanti. La Document Foundation consiglia di passare alla versione 26.8.3 il prima possibile.