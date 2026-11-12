 Firefox regala la VPN senza limiti fino al 31 gennaio 2027
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Firefox regala la VPN senza limiti fino al 31 gennaio 2027

Mozilla elimina il limite di 50 GB del VPN integrato su Firefox dal 10 novembre al 31 gennaio 2027. Ecco come funziona.
Firefox regala la VPN senza limiti fino al 31 gennaio 2027
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Mozilla elimina il limite di 50 GB del VPN integrato su Firefox dal 10 novembre al 31 gennaio 2027. Ecco come funziona.
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La VPN integrata su Firefox è gratuito, ma di solito ha un limite: 50 GB al mese. Fa il suo mestiere senza troppe pretese. Cambia il paese da cui sembra che ci si colleghi, nasconde l’indirizzo IP e dà una mano quando ci si aggancia a un Wi-Fi pubblico.

Firefox toglie il limite dei 50 GB al VPN: perfetto per i viaggi delle feste

Dal 10 novembre fino al 31 gennaio 2027, però, quel limite non c’è più. La VPN resta gratuita e diventa illimitato. Mozilla ha scelto con cura il momento: stazioni, aeroporti, hotel e bar con la password scritta a pennarello su un cartoncino sono proprio i posti dove una connessione protetta fa comodo.

Se si è all’estero, la VPN permette di cambiare indirizzo IP e di navigare come se si fosse a casa propria. C’è poi il capitolo Wi-Fi pubblico. Con la VPN attiva, chi gestisce la rete a cui ci si collega non può vedere la cronologia di navigazione. La curiosità del titolare del locale, per una volta, resta a bocca asciutta.

L’unica condizione

Per attivare l’offerta serve un account Mozilla. Niente di drammatico: se si ha già un account, si accede dal browser, altrimenti, tocca farsene uno.

È bene sapere che la VPN di Firefox protegge solo il traffico che passa dal browser. Le altre app del computer, come i client di posta, i programmi di messaggistica e i giochi, escono allo scoperto e ignorano il tunnel. Chi vuole una copertura per l’intero dispositivo deve passare all’app Mozilla VPN, che instrada tutto il traffico.

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 12 nov 2026

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Tiziana Foglio
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12 nov 2026
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