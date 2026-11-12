Firefox regala la VPN senza limiti fino al 31 gennaio 2027

La VPN integrata su Firefox è gratuito, ma di solito ha un limite: 50 GB al mese. Fa il suo mestiere senza troppe pretese. Cambia il paese da cui sembra che ci si colleghi, nasconde l’indirizzo IP e dà una mano quando ci si aggancia a un Wi-Fi pubblico.

Firefox toglie il limite dei 50 GB al VPN: perfetto per i viaggi delle feste

Dal 10 novembre fino al 31 gennaio 2027, però, quel limite non c’è più. La VPN resta gratuita e diventa illimitato. Mozilla ha scelto con cura il momento: stazioni, aeroporti, hotel e bar con la password scritta a pennarello su un cartoncino sono proprio i posti dove una connessione protetta fa comodo.

Se si è all’estero, la VPN permette di cambiare indirizzo IP e di navigare come se si fosse a casa propria. C’è poi il capitolo Wi-Fi pubblico. Con la VPN attiva, chi gestisce la rete a cui ci si collega non può vedere la cronologia di navigazione. La curiosità del titolare del locale, per una volta, resta a bocca asciutta.

L’unica condizione

Per attivare l’offerta serve un account Mozilla. Niente di drammatico: se si ha già un account, si accede dal browser, altrimenti, tocca farsene uno.

È bene sapere che la VPN di Firefox protegge solo il traffico che passa dal browser. Le altre app del computer, come i client di posta, i programmi di messaggistica e i giochi, escono allo scoperto e ignorano il tunnel. Chi vuole una copertura per l’intero dispositivo deve passare all’app Mozilla VPN, che instrada tutto il traffico.