Chrome, anche in Incognito arriva lo scudo anti-siti truffa

Navigare in privato dà una certa sensazione di invisibilità, ma non significa essere al riparo dai siti pericolosi. La modalità privata evita di conservare la cronologia, ma finora ha offerto strumenti di protezione meno efficaci contro le minacce online. Google vuole cambiare le cose, e rafforzare i controlli di sicurezza anche in questa modalità.

Navigazione in Incognito su Chrome, in arrivo il controllo anti-phishing in tempo reale

Google non perde occasione per ricordare che Chrome controlla in tempo reale se i siti che si visitano sono pericolosi. Peccato che questo sistema non funzioni sempre in navigazione privata, né in modalità ospite. Lo dice la documentazione stessa di Google. in Incognito le verifiche di Safe Browsing non sono equivalenti a quelle della navigazione normale. Il browser si accontenta di una lista salvata sul dispositivo.

Safe Browsing lavora con due meccanismi. Il primo è un elenco di indirizzi già noti come pericolosi, tra phishing e malware, conservato dentro il tuo dispositivo. Il secondo è un controllo in tempo reale: Chrome “telefona” a Google e chiede se quell’indirizzo, proprio in quel momento, risulta tra le minacce censite.

Con la protezione standard, che è l’impostazione predefinita, il browser dà prima un’occhiata a una lista locale di siti considerati sicuri. Solo dopo parte la richiesta, che passa per un server dedicato alla privacy il cui compito è nascondere il tuo indirizzo IP. In Incognito, invece, Chrome può ripiegare sulla sola lista locale dei siti pericolosi. E qui sta il guaio.

I siti malevoli sono furbi e vivono poco, spesso meno di 10 minuti, giusto il tempo di pescare qualche vittima prima di sparire e non farsi beccare. La lista locale, secondo quanto Google ha spiegato in passato, si aggiorna ogni 30-60 minuti. Basta fare due conti: una pagina di phishing può nascere, fare danni e dissolversi tra un aggiornamento e l’altro, come un fantasma che si presenta e svanisce prima che qualcuno arrivi a segnarlo sul registro. Google aveva già aggiunto a Safe Browsing la verifica in tempo reale degli indirizzi, su computer e su iPhone, proprio per ridurre quel vuoto.

Il prezzo da pagare: la privacy

La novità riguarderebbe sia la protezione standard sia quella avanzata. La seconda aggiunge ulteriori barriere contro siti, download ed estensioni pericolosi, ma in cambio chiede di condividere più informazioni con Google. In una modalità nata per farsi i fatti propri, chiamare in continuazione la casa madre lascia un po’ perplessi.

Gli sviluppatori sembrano aver pensato a una contromossa. I dati di sicurezza temporanei generati durante una sessione Incognito resterebbero nella memoria RAM, senza mai essere scritti sul disco. Niente di legato alla sessione privata dovrebbe quindi rimanere archiviato sul dispositivo.

Detto questo, un promemoria che non fa mai male: Incognito non rende anonimo. I siti che si visitano e chi gestisce la rete a cui si è collegati possono vedere quello che si fa. Chrome semplicemente non lo scrive nella cronologia.

Per ora è solo un esperimento

La verifica in tempo reale per la navigazione privata è ancora in sviluppo e resta disattivata di default, nascosta dietro un flag, cioè un’impostazione sperimentale di Chrome. Google non ha indicato nessuna data di arrivo.

Nel frattempo c’è un altro cantiere aperto sulla stessa modalità, il test di un blocco del fingerprinting tramite canvas, una tecnica di tracciamento che sfrutta le piccole differenze nel modo in cui ogni dispositivo disegna la grafica.