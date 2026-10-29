Microsoft Edge si avvia più velocemente su Windows 11

Microsoft ha annunciato un’importante novità per Edge. Il browser è la prima app che supporta la funzionalità denominata Accelerated App Launch. Come si deduce dal nome permette di velocizzare l’avvio, eliminando un processo intermedio. Gli utenti possono testare la novità dopo aver installato l’aggiornamento opzionale KB5127936 di Windows 11 26H2/25H2/24H2.

Come funziona il “trucco”?

La principale novità dell’aggiornamento opzionale KB5127936 è sicuramente il menu contestuale personalizzabile, ma gli utenti apprezzeranno anche la funzionalità Accelerated App Launch, in precedenza disponibile solo per gli Insider. Purtroppo è stata inclusa solo in Windows 11 26H2/25H2/24H2, quindi non può essere sfruttata sui vecchi computer che non supportano le ultime versioni del sistema operativo.

Finora, quando l’utente cliccava su un collegamento o avviava Edge dalla barra delle applicazioni, Windows doveva stabilire se il browser Edge fosse già in esecuzione. Veniva quindi avviato un processo intermedio che cercava il browser eventualmente già attivo e, se lo trovava, gli inoltrava la richiesta.

Se ci sono poche app in esecuzione, l’utente non nota nessun ritardo. Se invece ci sono molte app aperte (multitasking), il lavoro supplementare richiesto per cercare un processo di Edge già esistente rallenta il lancio. Grazie alla funzionalità Accelerated App Launch, quando viene avviato un processo di Edge, la richiesta di registrazione viene inviata a Windows. Quando Edge viene nuovamente lanciato, Windows invia la richiesta di lancio direttamente al processo di Edge già in esecuzione, evitando quello intermedio.

L’avvio accelerato viene sfruttato quando Edge è lanciato da link, barra delle applicazioni e menu Start. Per testare la funzionalità serve almeno Edge 150. Dato che il browser è basato su Chromium, la funzionalità potrebbe arrivare anche su Google Chrome. Microsoft estenderà l’avvio accelerato ad altre app e tipi di file, come i documenti PDF.