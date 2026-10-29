 Chrome usa Gemini per compilare i moduli con i dati di Gmail
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Chrome usa Gemini per compilare i moduli con i dati di Gmail

L'autofill di Chrome diventa più intelligente grazie a Gemini. Può cercare in Gmail i dati utili per compilare i moduli. Ecco come funziona.
Chrome usa Gemini per compilare i moduli con i dati di Gmail
App e Software Browser Business AI
L'autofill di Chrome diventa più intelligente grazie a Gemini. Può cercare in Gmail i dati utili per compilare i moduli. Ecco come funziona.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Chrome sa già compilare i moduli da un po’. L’anno scorso l’autofill ha imparato a recuperare nome, numero di passaporto, indirizzo email e indirizzi fisici, pescando dal proprio account Google e da servizi come Google Wallet.

Google Chrome si aggiorna: Gemini pesca da Gmail per compilare i moduli

Da oggi il browser si appoggia a Gemini con Personal Intelligence e va a leggere anche dentro Gmail per suggerire i dati che servono. Niente più caccia al tesoro tra conferme, ricevute e avvisi di spedizione.

Può rintracciare il numero di tracking di una spedizione; i dettagli di un viaggio, come il codice di prenotazione di un volo o una camera d’albergo; il numero d’ordine di un acquisto recente. Sono quei dati che non si ricordano mai e che servono sempre nel momento peggiore, di solito con un modulo mezzo compilato e un timer che scade.

E la privacy?

Il dubbio è lecito. Un assistente che legge la posta per compilare i campi è comodo o inquietante? Probabilmente entrambe le cose. Google assicura che i dati sensibili proposti come suggerimento restano cifrati. Nelle impostazioni di Chrome si può decidere a cosa l’autofill ha accesso, oppure disabilitarlo del tutto. Sta all’utente scegliere quanto lasciare la porta socchiusa.

Disponibilità

Per ora si parte dagli Stati Uniti, e il resto del mondo dovrà attendere. La funzione passa da Gemini su Chrome e funziona solo se è stato attivato Personal Intelligence. C’è su desktop, Android e iOS, quindi chi usa Chrome su tutti i dispostivi avrà lo stesso assistente curioso ovunque.

Fonte: Google

Pubblicato il 29 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Chatbot AI: ban per i minori di 18 anni a New York

Chatbot AI: ban per i minori di 18 anni a New York
Disallineamento dell'AI: quando le macchine sbagliano

Disallineamento dell'AI: quando le macchine sbagliano
Agente Skynet installa cryptominer e ruba credenziali

Agente Skynet installa cryptominer e ruba credenziali
Google AI Mode rimarrà gratuita, ma con la pubblicità

Google AI Mode rimarrà gratuita, ma con la pubblicità
Chatbot AI: ban per i minori di 18 anni a New York

Chatbot AI: ban per i minori di 18 anni a New York
Disallineamento dell'AI: quando le macchine sbagliano

Disallineamento dell'AI: quando le macchine sbagliano
Agente Skynet installa cryptominer e ruba credenziali

Agente Skynet installa cryptominer e ruba credenziali
Google AI Mode rimarrà gratuita, ma con la pubblicità

Google AI Mode rimarrà gratuita, ma con la pubblicità
Tiziana Foglio
Pubblicato il
29 ott 2026
Link copiato negli appunti