Chrome compila i moduli con i dati da Google Wallet

Google ha migliorato la funzione di compilazione automatica di Chrome. Ora può attingere da Google Wallet, dall’account personale e persino dalle prenotazioni di viaggio salvate.

Il browser ora sa dove si abita, dove si lavora, quali carte fedeltà si hanno nel portafoglio digitale, che volo si prenderà domani e a che ora si arriverà in aeroporto per ritirare l’auto a noleggio. E compila tutto al posto dell’utente, con la scusa di semplificare la vita.

Chrome riempie i moduli da solo con i dati da Google Wallet e non solo

La funzione di compilazione automatica può ora accedere al nome, all’indirizzo email, agli indirizzi di casa e lavoro salvati nell’account Google mentre si è connessi a Chrome su desktop, iOS o Android. Non si devono più riscrivere le stesse informazioni base ogni volta che un sito web chiede di registrarsi. Google le ha già memorizzate, archiviate, catalogate e ora le restituisce quando servono.

Una comodità innegabile, finché non si realizza che si sta delegando a un’azienda pubblicitaria la gestione completa della propria identità digitale. Ma chi ha tempo per questi pensieri quando si può risparmiare tre secondi su un form di registrazione?…

Google sta migliorando anche l’interfaccia su Android, dove i suggerimenti di compilazione automatica che appaiono sopra la tastiera erano troppo piccoli. Ora mostrano due righe di informazioni, così se sono stati salvati due contatti con lo stesso nome si può finalmente distinguerli senza dover tirare a indovinare.

Indirizzi internazionali, Passaporti, patenti e numeri di telaio

Chrome sta anche imparando a gestire indirizzi internazionali più complessi. Alcune culture hanno sviluppato sistemi che richiedono più di due campi in un database, e Google sta lentamente prendendo atto di questa realtà.

Il mese scorso Chrome ha aggiunto la possibilità di compilare automaticamente dettagli molto più specifici per gli utenti desktop con la compilazione automatica avanzata attivata. Stiamo parlando di numeri di passaporto, patenti di guida, carte fedeltà e persino informazioni sul veicolo come il numero di telaio e la targa.

L’integrazione con Google Wallet

Ma il vero salto di qualità è l’integrazione con Google Wallet. Sia la versione desktop che quella Android di Chrome possono ora accedere ai dati delle prenotazioni di viaggio salvate nel portafoglio digitale. Se si prenota un’auto a noleggio all’aeroporto, Chrome può compilare automaticamente l’ora e il giorno di arrivo del volo.

Come fa a saperlo? Perché quella prenotazione è già finita in Google Wallet. E se è in Google Wallet, è disponibile per Chrome. E se è disponibile per Chrome, viene usata per compilare moduli. Un cerchio perfetto all’interno dell’ecosistema Google, dove ogni servizio alimenta gli altri con informazioni su di noi.

È senza dubbio pratico, ma il prezzo di questa comodità è che Google sa esattamente dove si è stati, dove si sta andando e cosa si sta prenotando.