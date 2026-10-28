ChatGPT fa perdere tempo? 3 errori da evitare per lavorare meglio

La promessa era semplice: il chatbot fa il lavoro noioso, noi ci occupiamo del resto. Bellissimo, in teoria… In pratica però capita spesso di passare la mattinata a correggere quello che il chatbot ha scritto, saltare da uno strumento all’altro senza concludere nulla e riorganizzare la lista delle cose da fare fino a quando le cose da fare sono diventate il doppio. Non un grande affare.

E non è un’impressione soggettiva. Secondo il rapporto sulle tendenze tecnologiche pubblicato dalla società di consulenza strategica McKinsey per il 2026, nel trenta per cento delle aziende analizzate la produttività è diminuita dopo che i gruppi di lavoro hanno iniziato a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale. Quasi un’azienda su tre ha ottenuto il risultato opposto a quello cercato. Il dato non significa che la tecnologia sia inutile, ma che il modo in cui viene usata fa tutta la differenza tra guadagnare tempo e perderlo.

3 segnali che l’AI rallenta invece di aiutare davvero

Tre situazioni ricorrenti tradiscono chi sta cadendo nella trappola della falsa efficienza. Riconoscerle è il primo passo per uscirne.

Primo segnale: si passa più tempo a correggere il chatbot che a fare il lavoro

È la trappola più insidiosa perché si maschera da risparmio. Si chiede al chatbot di scrivere un rapporto, una relazione, un riassunto, il testo arriva in pochi secondi e sembra un regalo. Poi si inizia a leggere. Un dato è sbagliato, una cifra è inventata, un passaggio si ripete tre volte con parole diverse, un’affermazione suona convincente, ma non ha alcun fondamento. Si corregge, si verifica, si riscrive. Quando si guarda l’orologio, è passata più di un’ora, la stessa ora che sarebbe bastata per scrivere il testo da zero, con la differenza che il risultato sarebbe stato affidabile fin dall’inizio.

Il problema non è usare ChatGPT per la scrittura, ma delegarle la prima stesura e poi passare il doppio del tempo a ripulire ciò che ha prodotto. L’approccio che funziona è l’inverso: scrivere la prima bozza in prima persona, poi chiedere al chatbot di migliorarla.

Il prompt che segue è progettato per ridurre al minimo le correzioni successive, costringendo il chatbot a lavorare con precisione fin dal primo tentativo.

Prompt: Aiutami a completare questa attività riducendo al minimo le rielaborazioni successive.

La mia attività: [descrivere l’attività]

I miei requisiti: [elencare i requisiti principali]

Il mio materiale di partenza: [incollare le informazioni pertinenti o fornire il testo]

Prima di produrre la risposta:

Identifica qualsiasi informazione mancante che potrebbe influire in modo sostanziale sul risultato.

Segui i miei requisiti alla lettera e dai priorità alla precisione rispetto alla velocità o alla creatività.

Non inventare dati, cifre, citazioni o fonti. Segnala qualsiasi cosa che non puoi verificare.

Controlla la bozza rispetto a ogni requisito prima di presentarla.

Forniscimi un risultato rifinito e pronto all’uso, non una prima bozza approssimativa.

Se qualcosa non è chiaro, poni solo le domande essenziali prima di procedere. Altrimenti, completa l’attività e segnala brevemente qualsiasi cosa dovrei ricontrollare.

Secondo segnale: si salta da un chatbot all’altro senza concludere un bel nulla

Si usa un chatbot per abbozzare un piano di lavoro, un secondo per criticarlo, un terzo per apportare le modifiche suggerite dal secondo, poi si torna al primo per chiedere se le modifiche del terzo hanno senso. È una giostra che gira sempre più veloce senza mai arrivare da nessuna parte. Il cambio continuo di contesto, quella sensazione di produttività frenetica che in realtà non produce nulla, è uno dei modi più efficaci per trasformare un’attività da venti minuti in un pomeriggio intero di lavoro apparente.

Il meccanismo è subdolo perché ciascun passaggio sembra utile preso singolarmente. Ma sommati insieme, i passaggi producono un effetto paradossale: più strumenti si coinvolgono, meno si conclude. La soluzione è scegliere un solo strumento per ogni attività e restare con quello fino alla fine. Il prompt seguente è pensato per ottenere il massimo da un singolo chatbot senza la tentazione di cercarne un altro.

Prompt: Agisci come il mio unico assistente per questa attività. Aiutami a portarla a termine senza strumenti superflui, richieste ripetute o confronti infiniti.

Il mio obiettivo: [descrivere cosa devi realizzare]

La mia scadenza: [indicare la scadenza]

I miei strumenti disponibili: [elencare gli strumenti che hai già]

Per favore:

Scegli l’approccio più semplice che possa produrre un buon risultato.

Completa quanto più possibile dell’attività in questa conversazione.

Fai ipotesi ragionevoli quando la posta in gioco è bassa e dichiarale brevemente.

Poni domande di approfondimento solo quando la risposta cambierebbe in modo sostanziale il risultato.

Non raccomandare un altro strumento a meno che non offra un vantaggio specifico e significativo per questa attività.

Prima di concludere, verifica se il risultato soddisfa il mio obiettivo e dimmi solo cosa richiede ancora attenzione.

Ottimizza per un risultato utile e finito, non per il numero di strumenti utilizzati o di passaggi compiuti.

Terzo segnale: si ottimizza la lista delle cose da fare invece di farle

Questo è il più subdolo dei tre, perché si traveste da virtù. Si chiede al chatbot di organizzare le attività della giornata, il chatbot produce un piano impeccabile con priorità, fasce orarie e pause calibrate. Fin qui tutto bene. Poi si guarda il piano e si pensa che potrebbe essere ancora migliore. Si chiede di riorganizzarlo. Poi di semplificarlo. Poi di suddividere ogni punto in sotto-punti più gestibili. Poi di riordinare i sotto-punti per urgenza. A quel punto sono passate due ore e non si è completata nemmeno la prima voce dell’elenco originale…

È l’illusione di fare qualcosa di utile mentre in realtà si rimanda l’unica cosa che conta, iniziare. Il chatbot, in questo scenario, diventa un complice involontario della procrastinazione. Ogni richiesta di ottimizzazione sembra ragionevole, ogni piano rivisto sembra più efficiente del precedente, ma il risultato è zero attività.

Il prompt che segue è costruito per produrre un piano d’azione immediato che resista alla tentazione dell’ottimizzazione infinita.

Prompt: Agisci come il mio allenatore di produttività pratica. Il tuo compito è aiutarmi a fare progressi, non a creare il sistema di produttività perfetto.

Ecco cosa devo realizzare oggi:

[elencare le tue attività]

Il mio tempo disponibile: [numero di minuti o ore]

La mia scadenza più importante: [scadenza]

Il mio ostacolo principale in questo momento: [descrivere, se presente]

Per favore:

Identifica le tre attività più importanti in base a urgenza, impatto e scadenza.

Scomponi l’attività con la priorità più alta in azioni piccole e concrete.

Dimmi quale azione compiere per prima, scegliendone una che possa iniziare in cinque minuti o meno.

Crea un piano realistico usando il mio tempo disponibile, con pause ragionevoli dove necessario.

Mantieni il piano semplice. Non introdurre nuove applicazioni, sistemi elaborati o esercizi di pianificazione aggiuntivi.

Se ti chiedo di riorganizzare il piano un’altra volta, prima aiutami a capire se è cambiato qualcosa di significativo.

Concludi con un’azione specifica che posso compiere subito. Aiutami a partire, non a continuare a pianificare.