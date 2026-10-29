Mistral Large 4: migliore modello open con capacità cyber

All’inizio del mese era stata annunciata un’anteprima pubblica. Ora il nuovo modello Mistral Large 4 (Le Chonk) è disponibile per tutti. L’azienda francese, unica realtà europea che può competere contro i colossi statunitensi e cinesi, ha migliorato ulteriormente le sue capacità, in particolare quelle cyber che permettono di trovare le vulnerabilità nei software.

Ottimo per programmazione agentica e cybersicurezza

Mistral Large 4 (Le Chonk) è il modello più grande dell’azienda francese (1.000 miliardi di parametri). È nativamente multimodale ed è stato addestrato con 3.800 chip NVIDIA Grace Blackwell. È un modello generalista, quindi può eseguire diversi compiti e supporta oltre 160 lingue (tutte quelle europee, ovviamente), ma eccelle particolarmente nella programmazione e nella cybersicurezza difensiva.

Dopo circa tre settimane di addestramento supplementare, le prestazioni di Mistral Large 4 sono notevolmente migliorate. In base ai risultati dei benchmark che misurano le capacità nella generazione di codice e nella programmazione agentica, il modello supera DeepSeek V4.1 Flash, Kimi K3 e GLM-5.3, ovvero i tre migliori modelli cinesi.

L’azienda francese ha inoltre migliorato le capacità cyber, ovvero quelle che consentono di trovare e validare le vulnerabilità nei software, e scrivere il codice delle patch. In base al benchmark dedicato, solo DeepSeek V4.1 Flash è superiore. Come tutti i modelli, anche Mistral Large 4 potrebbe essere sfruttato per attacchi informatici. Il modello riconosce però le richieste pericolose e le rifiuta nel 97% dei casi.

Mistral Large 4 è un modello open-weight, quindi i “pesi” sono disponibili gratuitamente su Hugging Face. Gli sviluppatori possono usare il modello tramite Mistral Studio, API e OpenRouter.

All’inizio del mese, Ecosia ha annunciato che non userà più i modelli di Mistral, ma passerà ai concorrenti cinesi. L’azienda tedesca potrebbe cambiare idea dopo aver testato la versione finale di Mistral Large 4, come suggerito da Guillaume Lample, co-fondatore dell’azienda francese.