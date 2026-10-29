 Claude ha hackerato Chrome, Safari e Android in pochi secondi
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Claude ha hackerato Chrome, Safari e Android in pochi secondi

Un modello sperimentale di Claude ha combinato più vulnerabilità per violare Chrome, Safari, Android, Windows e Linux.
Claude ha hackerato Chrome, Safari e Android in pochi secondi
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Un modello sperimentale di Claude ha combinato più vulnerabilità per violare Chrome, Safari, Android, Windows e Linux.
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Chi attacca un sistema moderno di rado trova una porta spalancata. In genere deve scovare diverse vulnerabilità, capire come si collegano tra loro e sfruttarle nella sequenza giusta. Un lavoro complesso e meticoloso, che fino a oggi richiedeva team di ricerca altamente specializzati e costosi.

Claude può violare browser e sistemi operativi in pochi secondi

Il 27 ottobre Anthropic ha pubblicato un rapporto in cui sostiene di poter affidare questo compito all’AI. Il protagonista è un modello sperimentale di Claude, capace di trovare le vulnerabilità e di combinarle autonomamente, fino a mettere in ginocchio alcuni dei software più diffusi al mondo.

A tenere il banco di prova è stata la Frontier Red Team, la squadra interna che misura capacità e rischi dei modelli più avanzati dell’azienda. Per diversi mesi i ricercatori hanno messo l’AI davanti a software complessi, con una piattaforma che sguinzagliava molti agenti in parallelo. Qualcuno spulciava il codice, qualcuno cercava la strada per arrivare a dati protetti, qualcuno tentava di aggirare i divieti del programma. Per i software senza codice sorgente disponibile, il modello aveva anche strumenti di reverse engineering.

Quattro falle e una calcolatrice

Il risultato più spettacolare riguarda Chrome. Claude ha costruito una catena di quattro vulnerabilità. Le prime due corrompevano la memoria del motore JavaScript e davano il controllo del processo che disegna la pagina. Le altre due servivano a uscire dalla gabbia in cui il browser rinchiude tutto ciò che è pericoloso e a far eseguire codice sul computer vero e proprio.

Nei test, pochi secondi dopo l’apertura di una pagina web trappola, su un Mac si accendeva la Calcolatrice. L’utente non doveva fare altro.

E gli altri?

Con Safari e Android la posta in gioco era diversa. Gli attacchi hanno dato accesso a dati che dovrebbero restare blindati: informazioni appartenenti ad altri siti web nel primo caso, foto custodite in uno smartphone bloccato nel secondo.

Su Windows, una falla è bastata a far crollare un server a distanza. Su Linux il lavoro è stato più fine. Claude ha sfruttato la stessa vulnerabilità del kernel due volte, prima per capire come è disposta la memoria, poi per dirottare l’esecuzione. Il premio finale erano i comandi con privilegi di root su un server remoto vulnerabile, senza password e senza che la vittima muovesse un dito.

Anthropic ha segnalato a Google 62 vulnerabilità di Chrome, tutte critiche o di gravità alta. Tredici permettevano di evadere dalla sandbox, quella gabbia di cui sopra. Google le ha sistemate con Chrome 156 e ha riconosciuto il merito ai ricercatori dell’azienda, aiutati da Claude, per diverse di queste scoperte.

I rischi dell’AI usata per gli attacchi informatici

Per chi produce software, un exploit funzionante vale più di una segnalazione vaga. Mostra quanto può far male una falla e aiuta a decidere quali riparare per prime. Per questo Anthropic propone di far girare questo tipo di ricerca a ogni modifica del codice, in modo da beccare i difetti prima che arrivino sui computer degli utenti. Ha anche allargato l’accesso ai suoi modelli più potenti a un gruppo selezionato di professionisti della sicurezza, sperando di accelerare scoperte e correzioni.

Il problema è che se capacità simili finissero in mani sbagliate, potrebbero permettere di esplorare più software, di moltiplicare i tentativi e di accorciare il tempo tra la scoperta di una falla e l’attacco vero. Operazioni che oggi richiedono squadre altamente specializzate potrebbero diventare alla portata di gruppi con mezzi molto più modesti.

Per ora il modello non è disponibile al pubblico. Anthropic dice di aver ottenuto questi risultati partendo da poche istruzioni iniziali e con poco intervento umano, ma non spiega quanto abbiano davvero contribuito i ricercatori nei vari passaggi, e questo lascia un margine di incertezza. Gli exploit sono stati realizzati in laboratorio, le vulnerabilità descritte sono state tutte corrette e non risultano sfruttamenti malevoli.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 29 ott 2026

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Tiziana Foglio
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29 ott 2026
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