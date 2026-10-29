Sony rilancia il 3D senza occhiali, ma sulla scrivania

Si chiama ELF-MN1 e Sony l’ha mostrato in Giappone il 28 ottobre. Fa parte della famiglia Spatial Reality Display, finora pensata soprattutto per chi il 3D lo usa per lavoro: designer, creativi, gente che deve far vedere a un cliente come sarà il suo progetto prima che esista. Questa volta Sony ha cambiato strada. Niente schermo imponente da studio, ma un accessorio compatto da appoggiare sul tavolo.

Sony presenta ELF-MN1, il display 3D da tavolo

Il trucco sta in un pannello LCD da 6 pollici ricoperto di microlenti, che mandano a ciascun occhio un’immagine diversa. Il cervello fa il resto e il rilievo compare, senza occhiali. Per non rovinare l’effetto, un sistema di tracciamento degli occhi segue ogni movimento della testa e corregge l’immagine in tempo reale. Sony ci ha messo anche un sensore a infrarossi, così il giochetto regge pure quando la stanza è buia.

La definizione è di 1.080 × 2.160 pixel, per 403 pixel per pollice, un record per la serie. Il supporto in acrilico è trasparente, così i personaggi sembrano appoggiati sulla scrivania, accanto alla tazza del caffè.

C’è però un limite. Lo spettacolo è per una persona sola, seduta tra i 30 e gli 80 centimetri dallo schermo. Se alle spalle si affolla la famiglia, vedrà un’immagine che sembra tutto tranne una figurina. Serve poi un computer o uno smartphone compatibile, collegato via USB-C, con l’app giusta.

Il pubblico vero: gli appassionati di anime

Sony ha scelto il bersaglio con precisione. Il servizio si chiama HoloModel, lo gestisce Gugenka e vende figurine digitali di personaggi su licenza. Chi ama l’animazione giapponese può avere la sua eroina preferita in rilievo sulla scrivania, senza ritrovarsi con la mensola piena di statuette e una discussione aperta con il coniuge.

Per gli sviluppatori è previsto un SDK compatibile con Unity, quindi chiunque potrà costruire esperienze proprie. Per ora, tra avatar e protagonisti di serie animate, il fronte principale è questo.

Da 4.999 dollari a 306 euro

La vera notizia è il prezzo. Nel 2020 il primo Spatial Reality Display di Sony fu annunciato a 4.999 dollari, cifra da workstation. L’ELF-MN1 in Giappone costa 53.900 yen tasse incluse, circa 306 euro al cambio indicativo. I due prodotti non hanno le stesse ambizioni, è ovvio, ma il confronto dice molto su come Sony sia passata dal parlare ai professionisti al parlare a chiunque abbia una passione e trecento euro da spendere.

Le prenotazioni sono aperte in Giappone, l’uscita è fissata all’11 dicembre 2026. Per l’Italia al momento non è stato annunciato nulla.