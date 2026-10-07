Mistral Large 4, il modello AI con cui l'Europa sfida USA e Cina

Si chiama Mistral Large 4, ML4 per gli amici, ed è un grande modello multimodale. L’ambizione dichiarata è superare in un colpo solo i rivali americani e quelli cinesi. Emmanuel Macron l’aveva chiamata una terza via nell’AI .

Il contesto è un mondo che si sta spaccando in due. Da un lato i modelli chiusi, che chi li possiede può spegnere quando vuole. Dall’altro quelli aperti, che negli ultimi tempi parlano spesso mandarino. Mistral si propone come alternativa a entrambi.

Mistral Large 4, il colosso AI addestrato con soli 4.000 chip Nvidia

Il soprannome fa riferimento ai suoi mille miliardi di parametri. Come battesimo non è elegante, ma è onesto: “chonk” in rete indica qualcosa di tondo, pesante e un po’ ingombrante, esattamente come ML4.

C’è però una precisazione. Per ora non è un modello open-weight, nonostante la fama aperta di Mistral. Chi vuole usarlo deve passare da un endpoint pubblico con le protezioni attive. I pesi, cioè la parte che si può scaricare e studiare, arriveranno tra circa tre settimane, a test di sicurezza finiti.

La questione sicurezza, tra prudenza e marketing

Nel frattempo, l’azienda lavorerà con partner fidati e governi. L’obiettivo è che i pesi aperti servano a difendersi e non a sferrare attacchi. Chi mette in giro un modello potentissimo e liberamente scaricabile farebbe bene a pensarci un attimo prima.

Il tema scotta soprattutto per il pubblico di Mistral: aziende e istituzioni, gente che quando sente parlare di rischi non sorride. L’azienda rovescia però l’argomento. Un modello con i pesi disponibili, dice, è anche più facile da controllare.

Tanta ciccia, pochi chip

ML4 è stato addestrato interamente sulla potenza di calcolo di Mistral, con appena 4.000 GPU Nvidia. Per Stock sono da due a tre volte meno di quante ne usino i concorrenti cinesi, e molte meno di quelle dei rivali a codice chiuso.

I benchmark in arrivo

I risultati dei benchmark non sono ancora usciti, quindi per ora conviene tenere a freno l’entusiasmo. Mistral spera comunque che ML4 diventi il migliore tra i modelli open-weight, soprattutto fuori dalla Cina, ma non solo. Grazie a un addestramento mirato, potrebbe anche battere i modelli chiusi in settori cari ai suoi clienti, dove la multimodalità fa la differenza.

Secondo l’azienda gli usi su cui ML4 è stato ottimizzato sono cybersecurity e finanza. C’è poi la progettazione di chip, un campo molto vicino agli interessi di due dei principali sostenitori di Mistral. Uno è il colosso olandese ASML, che ha guidato il round di Serie C. L’altro è Samsung, che ha guidato la Serie D il mese scorso, con una valutazione di 21 miliardi di euro (circa 24,39 miliardi di dollari).