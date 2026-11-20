Meredith Whittaker (Presidente di Signal) ha annunciato una drastica soluzione per impedire agli agenti AI di ficcare il naso nelle conversazioni private degli utenti. Una nuova funzionalità inclusa nell’app Signal per Android e iOS consente di bloccare gli agenti AI, ma ciò comporta la disattivazione della cattura degli screenshot. È in pratica la stessa protezione introdotta per bloccare Recall di Windows 11.

Gli agenti AI non devono leggere lo schermo

Nel post pubblicato dalla Presidente viene descritta la soluzione implementata per impedire la lettura del contenuto dello schermo da parte di Gemini e Siri AI. Riguarda quindi le funzionalità agentiche integrate in Android (Gemini Intelligence) e iOS (Onscreen Awareness).

Gemini e Siri AI effettuano la scansione dei contenuti mostrati sullo schermo per accedere alle informazioni e fornire risposte personalizzate. Ciò significa che possono leggere le conversazioni nell’app Signal, aggirando di fatto la crittografia end-to-end e inviando i contenuti ai server di Google e Apple.

Signal ha pertanto attivato per impostazione predefinita le opzioni che bloccano la lettura dello schermo e, come effetto collaterale, la cattura degli screenshot. Gli utenti possono disattivare le opzioni in qualsiasi momento, consentendo di accedere alle conversazioni. Questa soluzione non è perfetta, in quanto gli agenti AI potrebbero accedere ai dati attraverso il filesystem.

La Presidente evidenzia l’impossibilità di offrire soluzioni migliori, in quanto non ci sono specifiche tecniche e documentazione dettagliate sul funzionamento degli agenti AI. Ecco perché una simile opzione non è disponibile su macOS. Sono inoltre necessari tool che impediscano l’accesso ai dati agli agenti di terze parti, come Muse di Meta. Come descritto da Reuters, Muse sfrutta permessi di accessibilità per leggere i messaggi di Signal, come farebbe un malware.

La Presidente sottolinea infine che l’integrazione degli agenti AI nei sistemi operativi rappresenta una minaccia per la privacy e Signal non può garantire la protezione dei dati personali.