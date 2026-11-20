Apple ha avviato lo sviluppo di un agente AI che può eseguire diverse azioni per conto dell’utente, tra cui il controllo del Mac. La conferma arriva indirettamente da un annuncio di lavoro (non più visibile) scoperto sul sito ufficiale da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg). Si tratta di funzionalità superiori a quelle offerte oggi da Siri AI.

Nell’annuncio di lavoro erano descritte le funzionalità dell’agente AI. Si tratta di un assistente proattivo che può scrivere codice, navigare su Internet, controllare le app ed eseguire azioni sul dispositivo per conto dell’utente. È quindi un diretto concorrente di Muse (Meta), Dots (OpenAI), Duet (Anthropic), Tasks (Google) e Grok Bot (SpaceXSI). Meta, OpenAI e Google offrono già app per macOS, ma con alcune restrizioni. Apple potrebbe rilasciare un agente AI più completo.

Immaginate un agente AI in grado di utilizzare un computer esattamente come farebbe una persona. Naviga sul web, lavora tra diverse applicazioni, esegue comandi, scrive e corregge codice, richiama servizi e sceglie lo strumento più adatto per ogni passaggio. Fa tutto questo nel rispetto della privacy e con la cura dei dettagli che ci si aspetta da Apple.

Nell’annuncio era scritto inoltre che l’agente AI può pianificare ed eseguire attività articolate in più fasi attraverso app, browser, righe di comando, codice e API con la possibilità di coordinare subagenti specializzati. In pratica, l’utente dovrà solo descrivere l’attività desiderata e l’agente eseguirà tutte le azioni necessarie assegnando i compiti a subagenti.

Con iOS 27.3 sarà possibile usare le capacità agentiche di Siri AI. Quelle che dovrebbero arrivare in macOS (forse entro fine 2027) saranno molto più avanzate. Dato che l’agente AI potrà accedere a dati sensibili (credenziali e altro), Apple dovrà garantire la massima privacy.

Apple ha recentemente cambiato i controlli per l’accesso al disco. Gurman sottolinea inoltre che l’accesso al computer da parte dei tool di terze parti richiede ora 14 passi distinti (prima erano 4). Con l’arrivo del suo agente AI potrebbe introdurre ulteriori restrizioni (che, teoricamente, sono vietate dal Digital Markets Act in Europa).