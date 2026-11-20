Microsoft ha anticipato il rilascio dell’aggiornamento opzionale per il mese di novembre (quello di ottobre è stato distribuito il 28), quasi certamente perché si avvicina la Festa del Ringraziamento. Gli utenti che usano Windows 11 26H2 o 25H2 possono scaricare l’update KB5132057 da Windows Update (non verrà installato automaticamente). Sono incluse tutte le novità della build preliminare del 13 novembre.

Nuova funzione di ricerca con azioni inline

Al termine dell’installazione, le build di Windows 11 26H2 e 25H2 diventeranno 26300.10075 e 26200.10075, rispettivamente. Come sempre, il rollout delle nuove funzionalità avverrà gradualmente. La più importante riguarda Windows Search. Microsoft ha migliorato le prestazioni usando WinUI 3 per l’interfaccia, ottenendo un minore consumo di RAM.

I risultati delle ricerche vengono mostrati sotto forma di un singolo elenco. Gli utenti vedranno inoltre un’anteprima dei file con alcune informazioni. Non è necessario inserire il termine esatto, in quanto Windows Search riconoscerà sinonimi o errori di scrittura.

Molto utili infine le azioni inline. È possibile eseguire attività senza aprire le impostazioni, come attivare la modalità scura o il Bluetooth, cambiare la luminosità dello schermo e disattivare il volume. Purtroppo la nuova esperienza di ricerca è inizialmente disponibile solo in inglese.

L’aggiornamento KB5132057 include altre interessanti novità. È possibile attivare l’aumento automatico della luminosità dello schermo, quando si usa il riconoscimento facciale di Windows Hello. C’è anche la nuova interfaccia per il comando Esegui (deve essere attivata in Impostazioni > Sistema > Avanzate ).

Quando viene installata una nuova app, Windows 11 segnala la presenza del widget corrispondente. L’azienda di Redmond ha inoltre velocizzato la ricerca in Questo PC in Esplora file. Altre novità riguardano le funzionalità di accessibilità, come l’indicatore della posizione del puntatore del mouse.

Sono invece immediatamente disponibili i fix per diversi bug. In caso di problemi con Windows Update è possibile il download dal Microsoft Update Catalog, ma deve essere scelto il pacchetto giusto in base all’architettura (x64 o arm64). Considerato il periodo festivo non ci sarà l’aggiornamento opzionale di dicembre.