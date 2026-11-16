Il ricercatore di sicurezza Abdelhamid Naceri, meglio noto come Nightmare Eclipse, ha svelato i dettagli di una nuova vulnerabilità zero-day di Windows 11 che potrebbe essere sfruttata per ottenere privilegi SYSTEM. Il suo nome è SignDrop e aggira una mitigazione introdotta da Microsoft a fine ottobre 2025 per il driver CLFS (Common Log File System). Al momento non esiste una patch che chiude la falla di sicurezza.

Descrizione della vulnerabilità zero-day

Il ricercatore spiega che la vulnerabilità zero-day risiede nel modo in cui CLFS gestisce la creazione del file di autenticazione (estensione .cnpf ) durante la generazione di un nuovo file di log. È possibile forzare processi privilegiati, come quello di Windows Defender, ad aprire i file di log. Il relativo file di autenticazione viene creato con privilegi SYSTEM, in quanto CLFS lo genera adottando i permessi di accesso del file originale.

Nightmare Eclipse sottolinea che la vulnerabilità può essere sfruttata per aggirare la protezione contro la manomissione degli engine antimalware, creando file arbitrari nel contesto del processo antimalware stesso. Dal punto di vista del driver del kernel, la richiesta di creazione di un file proviene da un processo legittimo e viene pertanto consentita. Ciò permette di disattivare qualsiasi antivirus o sistema EDR.

L’exploit SignDrop è stato testato solo su Windows 11 26H2, Windows 11 26H2 Experimental e Windows Server 2025 Experimental, ma il ricercatore stima che l’80% delle installazioni di Windows sia vulnerabile. Ci sono però due requisiti che devono essere soddisfatti per sfruttare la vulnerabilità.

Il primo è che Windows 11 26H2 deve essere installato da oltre 90 giorni. Il secondo è il valore della chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CLFS\Authentication\Mode . Se è 0 o 1, il sistema è vulnerabile. Al momento non esiste una patch per il problema di sicurezza.

Microsoft ha comunicato che non ci sono attacchi in corso e che Windows Defender blocca i potenziali tentativi di sfruttamento della vulnerabilità. Nightmare Eclipse ha pubblicato i dettagli di numerose vulnerabilità zero-day (per quasi tutte sono state rilasciate le patch). Microsoft ha minacciato azioni legali, ma alla fine non ha fatto nulla.