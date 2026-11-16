Attacco a La Poste: rubati i dati di 22 milioni di persone

In Francia, 22 milioni di persone sono state colpite dall’ennesimo data breach. L’attacco ha preso di mira Maileva, piattaforma controllata dalla società Docaposte che a sua volta fa parte del gruppo La Poste. È un servizio specializzato nell’invio di comunicazioni per l’ambito professionale. La violazione risale a metà settembre, ma è stata resa nota solo ora. La CNIL (National Commission for Information Technology and Freedoms) ne è stata messa a conoscenza nell’immediato e le indagini sono in corso, ma come sempre accade in questi casi le informazioni trafugate rimarranno esposte all’azione dei criminali.

Attacco a Maileva (La Poste): i dati rubati

I primi report fanno luce sulla natura dei dati rubati: nomi, cognomi e indirizzi postali dei destinatari. Non sembrano invece essere stati compromessi i metodi di pagamento. Secondo alcune fonti ritenute affidabili, sarebbero coinvolte aziende appartenenti ai settori dell’edilizia popolare, della sanità e del pubblico. I diretti interessati hanno ricevuto un avviso dell’incidente.

Non è la prima volta che La Poste diventa l’obiettivo dei cybercriminali. È accaduto anche alla vigilia del Natale scorso, quando i suoi servizi sono stati messi fuori uso da un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) rivendicato dal gruppo filo russo NoName057(16). È lo stesso responsabile di alcune azioni recenti che hanno colpito l’Italia e diversi Paesi europei che hanno apertamente appoggiato l’Ucraina dall’inizio dell’invasione, nel contesto di una guerra ibrida di cui ora sembra essersi accorta l’opinione pubblica.

In Francia si parla di uno dei leak più estesi di sempre. Tra i soggetti coinvolti figurerebbero laboratori di analisi mediche e strutture ospedaliere, il che farebbe inevitabilmente pensare a gravi rischi per la privacy dei pazienti. Nelle mani sbagliate, queste informazioni possono essere utilizzate per organizzare campagne malevole, ricatti o raggiri di altro tipo. Maileva conta oltre 70.000 utenti e nel 2024 ha invito circa 180 milioni di documenti.