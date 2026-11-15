NordVPN taglia il prezzo per il Black Friday: la VPN ora costa 2,88 €/mese

Il Black Friday di NordVPN entra nel vivo e rappresenta oggi l’occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO), il costo della VPN ora si riduce a 2,88 euro al mese, con 28 mesi di utilizzo illimitato e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto.
Cosa prevede l’offerta del Black Friday di NordVPN
La migliore VPN da attivare in questo momento è NordVPN che, grazie alla promo Black Friday, è ora disponibile con condizioni davvero vantaggiose.
Il servizio mette a disposizione degli utenti la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non privata.
In aggiunta, è disponibile un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.
La VPN prevede la navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando lo stesso account, senza alcuna limitazione di banda o di traffico dati. Il servizio include una politica zero log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.
Grazie alla promo del Black Friday, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO) è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese.
Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per attivare una nuova VPN senza limiti. Per tutti i dettagli sulla promo basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di sottoscrizione. Lo sconto del Black Friday sarà disponibile solo per un breve periodo e può essere riscattato solo dai nuovi utenti che scelgono oggi NordVPN.