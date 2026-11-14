Accesso a foto e video senza consenso, multa di 805 milioni a Meta

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 805 milioni di euro a Meta. L’app Facebook per Android ha permesso all’azienda californiana di accedere a foto e video, senza un consenso esplicito degli utenti. La funzionalità dovrà essere disattivata. Un procedimento potrebbe essere avviato anche sulla funzionalità correlata introdotta a metà aprile 2026.

Suggerimenti di condivisione senza permesso

L’istruttoria è stata avviata a luglio 2025 in seguito alla segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Riguarda la funzionalità denominata “Ottieni suggerimenti della galleria quando navighi su Facebook“. L’app Facebook per Android accede a foto e video per fornire suggerimenti di condivisione, utilizzando anche i metadati (quando è stata scattata una foto, quando è stata aggiunta ai preferiti e altri). Meta spiega che l’utente deve autorizzare l’accesso alla galleria.

Al termine dell’indagine, basata su un’analisi tecnica, l’autorità ha accertato che per l’accesso alla galleria viene richiesto con un’unica autorizzazione, valida per l’intera app e per più funzioni con esigenze diverse. Inoltre l’autorizzazione è preceduta da un avviso generico (“abilitare altre funzioni“) che non permette all’utente di capire che in questo modo autorizza anche i suggerimenti dalla galleria.

Il Garante sottolinea infine che la funzionalità era attiva per impostazione predefinita. Una simile autorizzazione consente all’app di leggere tutto il contenuto della galleria in modo permanente, senza che l’utente possa verificare quali informazioni vengano effettivamente utilizzate.

Meta ha quindi violato l’art. 122 del Codice privacy, in base al quale l’accesso ai dati è consentito unicamente con il consenso libero e informato. Il Garante ha pertanto inflitto una sanzione di 805 milioni di euro, tenendo conto il numero di persone coinvolte (circa 20 milioni di utenti Android in Italia), ⁠la durata della violazione (tuttora in corso per chi non ha aggiornato l’app e per chi ha già concesso l’autorizzazione) e la scarsa collaborazione prestata durante l’istruttoria.

Entro 60 giorni, Meta dovrà inoltre chiedere il consenso con una richiesta specifica, spiegare chiaramente agli utenti a cosa serve la funzionalità, che comporta l’accesso alla galleria e come disattivarla. L’azienda californiana dovrà mantenere la funzionalità disattivata per impostazione predefinita, anche per chi ha già concesso l’autorizzazione. Stranamente non viene citata l’analoga funzionalità presente nell’app iOS.

Il provvedimento non riguarda l’uso di foto e video per l’addestramento dei modelli AI, quando l’utente attiva i suggerimenti per idee creative che prevede il caricamento dei contenuti multimediali sul cloud. L’autorità potrebbe avviare un altro procedimento su questa funzionalità.