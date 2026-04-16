Anche in Italia Facebook accede alle foto per i collage

Meta ha annunciato l’arrivo in Europa (quindi anche in Italia) e nel Regno Unito di una controversa funzionalità di Facebook finora disponibile in Canada e Stati Uniti. Se l’utente autorizza l’accesso al rullino fotografico, l’app carica immagini e video sul cloud per suggerire collage da condividere sul social network.

Foto e video usati per migliorare i modelli AI

Come detto, la funzionalità è opt-in, quindi l’utente deve esplicitamente concedere all’app il permesso di “ficcare il naso” nei contenuti multimediali presenti sullo smartphone. L’obiettivo di Meta è consigliare le migliori foto e i migliori video che possono essere combinati per creare un collage che ricorda momenti particolari.

I suggerimenti appariranno nelle Storie e nel Feed. Gli utenti potranno controllare il risultato finale privatamente prima dell’eventuale condivisione. Come specificato chiaramente nella pagina di attivazione della funzionalità, i contenuti multimediali vengono caricate sui server di Meta per l’elaborazione cloud. Per i suggerimenti verranno utilizzate varie informazioni, come date, luoghi, presenza di persone o oggetti.

L’azienda di Menlo Park sottolinea che foto e video non verranno utilizzati per mostrare inserzioni pubblicitarie personalizzate. Quando la funzionalità era arrivata in Canada e Stati Uniti, Meta aveva evidenziato che i contenuti e i volti potevano essere analizzati da Meta AI.

Nella nuova schermata è invece scritto che i contenuti verranno usati per l’addestramento dei modelli solo se l’utente sceglie di pubblicarli o condividerli nelle interazioni con qualsiasi funzionalità AI, come Meta AI. È ovviamente possibile disattivare la funzionalità nelle impostazioni dell’app per Android e iOS. In questo caso, foto e video dovrebbero essere rimosse dai server entro 30 gironi.