VPN e privacy finiranno nel mirino della guerra ibrida

Non è poi difficile immaginare cosa accadrà da qui a breve, per affrontare quella guerra ibrida che è un’emergenza solo agli occhi di chi non ha mai voluto accorgersene per tempo. Ora che l’argomento è diventato di dominio pubblico (e questo è un bene), è partita una corsa scomposta alla ricerca della contromisura più allettante da dare in pasto ai media (decisamente meno bene), così da far vedere che ci si è attivati.

La guerra ibrida e l’emergenza che non lo è

Un paio di giorni fa ho dato ragione al ministro Crosetto, quando ha puntato il dito contro chi sembra aver preso coscienza solo oggi del problema rappresentato da attacchi e violazioni. Una presa di posizione però non basta e, se davvero nel bilancio della Difesa la quota di risorse destinate alla sicurezza informatica è risibile (fonte Repubblica), a questo giro non posso fare a meno di sottolineare la distanza tra una dichiarazione d’intenti e ciò che si ha volontà di fare concretamente per affrontare il problema.

C’è poi qualcuno che attribuisce l’evacuazione delle scuole in seguito agli allarmi bomba dei giorni scorsi al mancato impiego di un filtro antispam. Può esistere un approccio più miope alla questione? Come se potersi permettere di ignorare una finta minaccia significasse farsi trovare pronti a gestirne una vera.

Una previsione su ciò che (non) accadrà ora

Poche risorse, urgenza di dimostrare una reazione pronta e coordinamento rivedibile tra chi ha gli strumenti e l’autorità per intervenire. È il mix perfetto per cercare, di nuovo, una scappatoia che non preveda lo sforzo di mettersi in discussione. La mia personale previsione è che sentiremo parlare molto presto della necessità di un giro di vite alle VPN che aiutano a mascherare gli indirizzi IP, ai servizi che consentono di inviare email in modo anonimo e magari anche alla crittografia end-to-end che protegge le comunicazioni. O forse quest’ultima no, che WhatsApp lo usiamo tutti.

In fondo, di fronte al rischio di un attentato sugli aerei o di un ennesimo attacco ai frigo dei supermercati, cosa sarà mai? La compressione della privacy e una stretta sui metodi per tutelarla sono accettabili, no? Siamo pur sempre in tempo di guerra, quella ibrida.

La buona notizia che posso già anticipare è che non accadrà niente di tutto questo. Non ci saranno Virtual Private Network azzoppate, chi ci ha già provato ha miseramente fallito. E noi non vogliamo certo seguire l’esempio della Russia. Giusto? Nessuno vieterà l’uso di Proton Mail e simili. Anche se ci proverà, si sconterà con un’inevitabile realtà dei fatti: un ban online ha l’effetto della spada di Eracle sulle teste dell’Idra, tagliata una, ne spuntano due. Per conferma, chiedere a chi da sempre combatte la sua battaglia contro le campagne di phishing o i siti pirata. Infine, per quanto riguarda WhatsApp non c’è nemmeno da discuterne: da noi c’è il gruppo Consiglio dei ministri.