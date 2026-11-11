 Nuova VPN per il Black Friday 2026: -78% scegliendo oggi NordVPN
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Nuova VPN per il Black Friday 2026: -78% scegliendo oggi NordVPN

Con l'offerta del Black Friday di NordVPN è ora possibile accedere a una promo da cogliere al volo: il prezzo della VPN è in sconto fino al 78%.
Nuova VPN per il Black Friday 2026: -78% scegliendo oggi NordVPN
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Con l'offerta del Black Friday di NordVPN è ora possibile accedere a una promo da cogliere al volo: il prezzo della VPN è in sconto fino al 78%.
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Il Black Friday 2026 è il momento giusto per attivare una nuova VPN e la conferma arriva dalla promo di NordVPN dedicata al piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). La VPN ora costa 3,37 euro al mese. In sconto c’è anche la versione “completa” di NordVPN che include l’antivirus, il password manager, 1 TB in cloud protetto e altro ancora. Il costo è di 3,85 euro al mese. Il risparmio garantito da questa promozione arriva fino al 78%.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

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nordvpn loghi e dispositivi

La migliore VPN per il Black Friday

Con NordVPN è è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di accedere a Internet con la protezione della crittografia, per una connessione sicura anche da rete non privata.

In aggiunta, il servizio presenta una politica no log e, quindi, non traccia l’attività dell’utente e non raccoglie dati di utilizzo. La VPN è multi-dispositivo ed è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

A disposizione degli utenti c’è un network di migliaia di server, con possibilità di scegliere un server in un altro Paese per spostare il proprio IP e poter accedere a servizi web evitando blocchi su base geografica.

Con la promo del Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi con 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
11 nov 2026
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