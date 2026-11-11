Nuova VPN per il Black Friday 2026: -78% scegliendo oggi NordVPN

Il Black Friday 2026 è il momento giusto per attivare una nuova VPN e la conferma arriva dalla promo di NordVPN dedicata al piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). La VPN ora costa 3,37 euro al mese. In sconto c’è anche la versione “completa” di NordVPN che include l’antivirus, il password manager, 1 TB in cloud protetto e altro ancora. Il costo è di 3,85 euro al mese. Il risparmio garantito da questa promozione arriva fino al 78%.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

La migliore VPN per il Black Friday

Con NordVPN è è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di accedere a Internet con la protezione della crittografia, per una connessione sicura anche da rete non privata.

In aggiunta, il servizio presenta una politica no log e, quindi, non traccia l’attività dell’utente e non raccoglie dati di utilizzo. La VPN è multi-dispositivo ed è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

A disposizione degli utenti c’è un network di migliaia di server, con possibilità di scegliere un server in un altro Paese per spostare il proprio IP e poter accedere a servizi web evitando blocchi su base geografica.

Con la promo del Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi con 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.