 Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet
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Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet

Binance ha avvisato gli utenti che una vulnerabilità di iOS permette di leggere seed phrase, chiavi private e credenziali di accesso ai wallet.
Binance avvisa: bug di iOS permette l'accesso ai wallet
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Binance ha avvisato gli utenti che una vulnerabilità di iOS permette di leggere seed phrase, chiavi private e credenziali di accesso ai wallet.
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Mentre prosegue il ripristino dei prelievi dopo il furto di 6,3 miliardi di dollari in criptovalute, Binance ha deciso di informare gli utenti che una vulnerabilità di iOS potrebbe essere sfruttata per accedere ai wallet. Non è noto però se il problema di sicurezza sia stato già risolto da Apple.

Accesso a seed phrase, chiavi private e credenziali

Binance scrive su X che la vulnerabilità, denominata worse_query, è presente in iOS 26.7.1, 27.0.1 e 27.2. Potrebbe essere sfruttata da un’app per leggere file locali da altre app, mettendo a rischio seed phrase, chiavi private e credenziali di accesso ai wallet. L’azienda specifica che si tratta di un problema a livello di sistema operativo, non dell’app Binance.

Al momento non risultano exploit e relativo furto di criptovalute. Gli utenti dovrebbero comunque rimuovere qualsiasi app installata da fonti non attendibili, aggiornare iOS e tutte le app. In caso di violazione, i fondi devono essere trasferiti in un nuovo wallet creato su un altro dispositivo e reimpostate tutte le sessioni di accesso attive.

Binance non chiarisce se esiste già la patch. Apple ha rilasciato ieri iOS 27.2.1 e 26.7.3, ma nell’elenco dei problemi non c’è nessun riferimento alla vulnerabilità. Il codice di un proof-of-concept che permette di aggirare la sandbox è stato pubblicato su GitHub dal ricercatore forcequit. La segnalazione è stata inviata a Apple il 20 ottobre, ma non è ancora arrivata una risposta.

Uno sviluppatore ha utilizzato il proof-of-concept per WQ Files, un file manager che consente di accedere ai dati di altre app senza jailbreak. Può essere installato tramite sideloading da AltStore o SideStore. Nelle note di rilascio è scritto che funziona con 26.7.1, 27.0.1 e 27.2, le stesse versioni indicate da Binance.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 10 nov 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 nov 2026
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