Proxy residenziali: indirizzi IP della Casa Bianca in vendita

I ricercatori di Layer3 Intel hanno scoperto che sui computer e i dispositivi mobile di alcuni dipendenti della Casa Bianca sono stati installati servizi di proxy residenziale. Alcuni sono forniti da aziende russe e cinesi. Pagando un abbonamento è possibile sfruttare gli indirizzi IP della rete interna per nascondere il traffico, una tecnica molto usata dai cybercriminali durante gli attacchi informatici.

Sei indirizzi IP dell’ufficio esecutivo del Presidente

Tra il 5 ottobre e il 3 novembre, gli esperti di Layer3 Intel hanno individuato attività correlate a 28 proxy residenziali sulla rete AS2650 che include sei indirizzi IP assegnati all’ufficio esecutivo del Presidente. Durante questo intervallo di tempo è stato rilevato traffico in uscita 236 volte.

La maggior parte dell’attività si concentra nelle ore serali, ovvero tra le 17:00 e le 24:00 (ora della costa orientale). Secondo Layer3 Intel, qualcuno si collega regolarmente alla rete della Casa Bianca fino a tarda sera. All’interno della Casa Bianca ci sono quindi dispositivi infettati da proxy SDK.

Secondo Synthient, il traffico proviene principalmente da computer con Windows 10 e 11, sui quali è stato installato il servizio proxy di Infatica, azienda fondata dal russo Vladimir Fomenko, proprietario di King Servers, i cui indirizzi IP sono stati usati per compromettere i sistemi elettorali in Arizona e Illinois nel 2016.

Questo e altri 11 proxy SDK sono stati probabilmente installati tramite l’app Rave. I proxy residenziali permettono di nascondere il traffico, quindi eventuali attacchi informatici sembrerebbero provenire dalla Casa Bianca. I cybercriminali devono solo sottoscrivere un abbonamento per sfruttare gli indirizzi IP.

Il fondatore di Layer3 Intel ha comunicato che il traffico in uscita è terminato dopo la pubblicazione della scoperta sul blog aziendale. I dispositivi infettati sono stati probabilmente disconnessi da Internet. Il Dipartimento di Stato ha chiesto e ottenuto una copia dei log.