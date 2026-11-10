iOS 27.2.1: 9 vulnerabilità risolte tra iMessage e Bluetooth, come scaricare l'update

Lunedì è arrivato in punta di piedi iOS 27.2.1 per iPhone e iPad compatibili. Le note di rilascio sono laconiche, basta però spostarsi sulla pagina di sicurezza per scoprire che sotto il cofano sono state tappate nove vulnerabilità.

Da settembre, a Cupertino, le patch di sicurezza si susseguono a un ritmo che non si vedeva da un po’. Apple aveva già dovuto correre ai ripari per una falla di iOS sfruttata per spiare iPhone presi di mira, e la corsa non rallenta. Ogni nuova versione sigilla decine di crepe, e questa non fa eccezione.

Un hacker poteva leggere le chat di gruppo su iPhone: cosa ha corretto Apple con iOS 27.2.1

I due difetti più inquietanti riguardano le conversazioni di gruppo. Nel primo caso un hacker remoto poteva autoinvitarsi in un thread di iMessage e ricevere i messaggi. Nel secondo, chiunque venisse aggiunto a una conversazione già avviata poteva scorrere all’indietro e leggere tutto quello che era stato scritto prima del suo arrivo.

La vittima non doveva fare niente, l’intrusione avveniva a distanza, da qualunque angolo del pianeta. Tecnicamente si tratta di un problema di autorizzazione, cioè il sistema non controllava abbastanza bene chi avesse il diritto di stare dove stava. A segnalare entrambe le falle è stato un ricercatore anonimo.

Altre quattro vulnerabilità toccano l’associazione wireless dei dispositivi Apple. Un accessorio Bluetooth malevolo poteva agganciarsi senza che l’utente desse alcuna conferma. Chi si trovava nel raggio radio, inoltre, riusciva a scavalcare il limite di tentativi sul codice di abbinamento, che equivale a provare tutte le combinazioni di un lucchetto invece di fermarsi dopo tre errori.

In questo caso la scoperta è stata interna ad Apple, e l’azienda dice di non aver rilevato alcuno sfruttamento reale, ed è un sollievo, anche se non c’è da stare allegri.

A fine ottobre iOS 27.2 aveva inaugurato una raffica da 163 correzioni, dopo un esordio del sistema non proprio liscio: una sequenza di gesti rapidi bastava a congelare del tutto un iPhone con iOS 27. Due settimane più tardi arriva questa versione sobria, senza novità funzionali.

Come installare l’aggiornamento

Serve un iPhone 11 o più recente, quindi un modello dal 2019 in poi. Basta andare in Impostazioni, poi Generali, infine Aggiornamento software. Il download pesa circa 4,5 GB.