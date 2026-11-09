Hai ricevuto un SMS da Nexi? Occhio, potrebbe essere una truffa

Arriva dalla Polizia Postale l’invito a prestare attenzione ai falsi SMS a nome Nexi. Ne stanno circolando di nuovo, prendendo di mira le informazioni e i conti delle potenziali vittime. Spesso si aprono con un messaggio come
È stata richiesta un’autorizzazione di pagamento o simili, indicando poi cifre importanti, anche pari a migliaia di euro, con l’obiettivo di sollecitare ad agire in fretta. Nulla di più sbagliato.
Falsi SMS di Nexi, l’avviso della Polizia Postale
Chi ha architettato la truffa vuole spaventare i suoi destinatari, spingendoli a contattare i numeri riportati. Farsi prendere dal panico e dal senso di urgenza significa però consegnarsi nelle mani dei criminali. Quello indicato non è il contatto del servizio clienti, ma di chi sta orchestrando la frode.
Chiamare o rispondere al messaggio significa avviare uno scambio con chi ha organizzato il raggiro, che tenterà poi di ottenere informazioni come i codici di accesso all’home banking. Non aiuterà a bloccare l’operazione, ma quasi certamente ne effettuerà una o più all’insaputa della vittima, magari svuotando il suo conto.
Ecco quali sono le regole da seguire per non cadere nella trappola. Le riprendiamo direttamente dall’avviso della Polizia Postale.
- Non chiamare il numero indicato nell’SMS;
- non comunicare password, PIN, codici OTP o dati della carta;
- non cliccare su eventuali link presenti nel messaggio;
- verifica direttamente dall’app o dall’area riservata ufficiale se risultano operazioni che non riconosci;
- se hai dubbi, contatta Nexi esclusivamente attraverso i recapiti reperiti sul sito ufficiale.
Purtroppo, truffe di questo tipo sono all’ordine del giorno. Il consiglio è di diffidare di qualsiasi comunicazione sospetta, anche se sembra arrivare da un mittente autorevole. In caso di necessità, una chiamata al numero della propria filiale o l’avvio di una richiesta di assistenza attraverso il sito o l’app ufficiale sono il modo migliore per mettersi al riparo dalle frodi.