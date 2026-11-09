Hai ricevuto un SMS da Nexi? Occhio, potrebbe essere una truffa

Arriva dalla Polizia Postale l’invito a prestare attenzione ai falsi SMS a nome Nexi. Ne stanno circolando di nuovo, prendendo di mira le informazioni e i conti delle potenziali vittime. Spesso si aprono con un messaggio come È stata richiesta un’autorizzazione di pagamento o simili , indicando poi cifre importanti, anche pari a migliaia di euro, con l’obiettivo di sollecitare ad agire in fretta. Nulla di più sbagliato.

Falsi SMS di Nexi, l’avviso della Polizia Postale

Chi ha architettato la truffa vuole spaventare i suoi destinatari, spingendoli a contattare i numeri riportati. Farsi prendere dal panico e dal senso di urgenza significa però consegnarsi nelle mani dei criminali. Quello indicato non è il contatto del servizio clienti, ma di chi sta orchestrando la frode.

Chiamare o rispondere al messaggio significa avviare uno scambio con chi ha organizzato il raggiro, che tenterà poi di ottenere informazioni come i codici di accesso all’home banking. Non aiuterà a bloccare l’operazione, ma quasi certamente ne effettuerà una o più all’insaputa della vittima, magari svuotando il suo conto.

Ecco quali sono le regole da seguire per non cadere nella trappola. Le riprendiamo direttamente dall’avviso della Polizia Postale.

Non chiamare il numero indicato nell’SMS;

non comunicare password, PIN, codici OTP o dati della carta;

non cliccare su eventuali link presenti nel messaggio;

verifica direttamente dall’app o dall’area riservata ufficiale se risultano operazioni che non riconosci;

se hai dubbi, contatta Nexi esclusivamente attraverso i recapiti reperiti sul sito ufficiale.

Purtroppo, truffe di questo tipo sono all’ordine del giorno. Il consiglio è di diffidare di qualsiasi comunicazione sospetta, anche se sembra arrivare da un mittente autorevole. In caso di necessità, una chiamata al numero della propria filiale o l’avvio di una richiesta di assistenza attraverso il sito o l’app ufficiale sono il modo migliore per mettersi al riparo dalle frodi.