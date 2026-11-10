Offerta VPN a tempo limitato: Surfshark da 2,49€ con 3 mesi extra

Oltre a cercare più sicurezza online vorresti ottenere anche più privacy? Allora non farti scappare l’offerta VPN a tempo limitato per ottenere Surfshark e tutte le sue funzionalità da soli 2,49 euro al mese, anziché 7,36 euro. In regalo ti verranno offerti anche 3 mesi extra completamente gratis in più su un abbonamento di due anni. Cosa stai aspettando? Richiedi subito l’offerta Black Friday a questo link, prima che finisca.

Perché dovresti scegliere Surfshark e non altre soluzioni di privacy e sicurezza? Prima di tutto perché questa promozione è davvero conveniente e include anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. In questo modo potrai provare senza vincoli l’effettiva bontà delle sue funzionalità. Inoltre, i suoi server assicurano una velocità di connessione elevata fino a 1615 Mbps. È l’unica VPN che ti permette di installarla su un numero di dispositivi illimitato.

Oltre alla VPN, Surfshark include anche una soluzione antivirus completa che blocca qualsiasi minaccia prima che possa fare danni nei tuoi dispositivi. A questo aggiungici anche un sistema molto efficace di blocco annunci e tracker. In questo modo potrai navigare senza tutti i fastidiosi pop-up che compaiono durante la navigazione e nessuno potrà registrare le tue abitudini e le tue preferenze. E se già ti sembra molto aspetta a sapere che è incluso anche il monitoraggio del dark web.

Tutti i piani Surfshark VPN in offerta speciale

Proprio in questo momento, il piano One che include anche antivirus e monitoraggio della violazione dei dati costa come il piano Starter. Quindi ti consigliamo di attivare subito l’offerta Black Friday a tempo limitato che ti permette di includere con il tuo abbonamento Surfshark non solo la pratica VPN che ti permette di navigare in modo sicuro online, ma anche il sistema antivirus che protegge tutti i tuoi dispositivi. Avrai anche:

VPN : naviga in modo sicuro online

: naviga in modo sicuro online Alt ID : proteggi la tua identità

: proteggi la tua identità CleanWeb : blocca annunci e pop-up

: blocca annunci e pop-up Antivirus : proteggi i tuoi dispositivi

: proteggi i tuoi dispositivi Alert: monitora le violazioni dei dati

Con soli 3,99 euro al mese ottieni Surfshark One+ che oltre a tutto quello che include il piano One offre anche:

Identity theft coverage : assicurazione fino a 1 milione di dollari

: assicurazione fino a 1 milione di dollari Incogni: rivendica i tuoi dati per cancellare online quello che non vuoi appaia agli altri