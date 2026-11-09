Attacco contro i frigoriferi francesi: gli autori sono iraniani

Le autorità francesi hanno comunicato che gli autori dell’attacco di ottobre contro i frigoriferi dei supermercati sono cybercriminali legati al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC). Gli attacchi in altri paesi (anche in Italia) sono stati rivendicati da due gruppi filorussi, ma non ci sono conferme ufficiali.

Shahid Kaveh, unità cyber offensiva dell’IRGC

L’attacco contro diversi supermercati, tra cui quelli di Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour e Intermarché, è avvenuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre. Sono stati colpiti oltre 700 punti vendita in Francia. Tramite un accesso remoto, le temperature di frigoriferi e freezer sono state aumentate fino a 50° C. In almeno 15 casi si è verificato un principio di incendio. I cybercriminali hanno sfruttato vulnerabilità dei sistemi di controllo prodotti da Danfoss.

Le autorità francesi attribuiscono la responsabilità al gruppo Shahid Kaveh, un’unità cyber offensiva del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, già nota per attacchi effettuati in passato contro sistemi di controllo industriali. L’unità è guidata da Reza Salarvand e Mahdi Lashgarian. Per le rivendicazioni vengono usati principalmente i nomi CyberAv3ngers, Soldiers of Solomon, Mr. Soul e Cyber Isnaad Front.

Il Ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha dichiarato che quello contro i supermercati francesi è il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che interessa il territorio nazionale. Gli autori dovrebbero essere colpiti da sanzioni a livello europeo. Intanto è stato convocato l’ambasciatore iraniano a Parigi.

Come detto, i successivi attacchi contro altri paesi europei sono stati rivendicati dai gruppi filorussi NoName057(16) e Z-Pentest Alliance. Diversi ricercatori sospettano che abbiano sfruttato l’occasione per farsi pubblicità. Considerata l’analogia con l’attacco ai supermercati francesi, anche quelli negli altri paesi potrebbero essere opera dei cybercriminali iraniani.