Parte il Black Friday di NordVPN: -78% con la nuova promo (con antivirus incluso)

Per una nuova VPN senza limiti è possibile puntare su NordVPN, ora disponibile con la promo del Black Friday. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, il servizio è ora attivabile con un risparmio fino al 78%.

Per la VPN illimitata ora bastano 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione).

In sconto c’è anche la versione completa, che include il sistema antivirus, 1 TB in cloud e il password manager. Il costo è di 3,85 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 28 mesi.

Tutti i piani di lunga durata sono disponibili con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

l’accesso a Internet tramite rete criptata , per una navigazione sicura anche quando si utilizza una connessione non privata

, per una navigazione sicura anche quando si utilizza una connessione non privata una politica no log che elimina il tracciamento durante l’uso della VPN

che elimina il tracciamento durante l’uso della VPN un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente all’utente di aggirare blocchi su base geografica e di navigare senza limitazioni

e di navigare senza limitazioni la possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi utilizzabili in contemporanea c on lo stesso account

on lo stesso account l’accesso a servizi extra di sicurezza con la versione completa della VPN

Per sfruttare la promo del Black Friday è possibile seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una breve procedura di sottoscrizione online. L’offerta riguarda il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso da aggiungere al momento della richiesta di attivazione. L’offerta è valida solo per un breve periodo.