 Parte il Black Friday di NordVPN: -78% con la nuova promo (con antivirus incluso)
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Parte il Black Friday di NordVPN: -78% con la nuova promo (con antivirus incluso)

La promo del Black Friday di NordVPN è la soluzione giusta per poter garantire a tutti gli utenti l'accesso a una VPN senza limiti.
Parte il Black Friday di NordVPN: -78% con la nuova promo (con antivirus incluso)
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La promo del Black Friday di NordVPN è la soluzione giusta per poter garantire a tutti gli utenti l'accesso a una VPN senza limiti.
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Per una nuova VPN senza limiti è possibile puntare su NordVPN, ora disponibile con la promo del Black Friday. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, il servizio è ora attivabile con un risparmio fino al 78%.

Per la VPN illimitata ora bastano 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione).

In sconto c’è anche la versione completa, che include il sistema antivirus, 1 TB in cloud e il password manager. Il costo è di 3,85 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 28 mesi.

Tutti i piani di lunga durata sono disponibili con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui NordVPN

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La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • l’accesso a Internet tramite rete criptata, per una navigazione sicura anche quando si utilizza una connessione non privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento durante l’uso della VPN
  • un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente all’utente di aggirare blocchi su base geografica e di navigare senza limitazioni
  • la possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi utilizzabili in contemporanea con lo stesso account
  • l’accesso a servizi extra di sicurezza con la versione completa della VPN

Per sfruttare la promo del Black Friday è possibile seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una breve procedura di sottoscrizione online. L’offerta riguarda il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso da aggiungere al momento della richiesta di attivazione. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 nov 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
9 nov 2026
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