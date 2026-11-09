Dati di Tajani nel dark web, il Garante avverte: vietato diffonderli

Il Garante Privacy è intervenuto sul caso dei dati personali appartenenti ad Antonio Tajani e ad alcuni suoi familiari, diffusi nel dark web. L’autorità avverte che entrarne in possesso e condividerli costituisce attività illecita. Questo il messaggio pubblicato.

[…] il Garante per la protezione dei dati personali avverte media, testate giornalistiche, siti web e piattaforme che l’acquisizione, la diffusione e la ripubblicazione, con qualsiasi mezzo, di dati provenienti da attività illecite costituiscono a loro volta una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, anche quando l’interessato è una figura pubblica.

I dati di Tajani e familiari sul dark web

Verrà condotto un monitoraggio al fine di evitare che avvenga, intervenendo se necessario e coinvolgendo direttamente anche le piattaforme. Il riferimento è in primo luogo ai social network.

L’Autorità monitorerà la circolazione di tali dati e, ove necessario, adotterà con urgenza provvedimenti di limitazione o divieto del trattamento, chiedendo alle piattaforme la rimozione dei contenuti.

A rendere nota la violazione è stato lo stesso ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con un post su X da cui riportiamo un paio di estratti. Sarebbero stati trafugati numeri di telefono privati, indirizzi email e delle abitazioni.

La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo […] La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino.

Attribuisce le azioni ad hacker filorussi che lo avrebbero preso di mira sia per le posizioni del Governo sulla guerra in Ucraina sia per le iniziative di cybersecurity messe in campo dal suo ministero.

[…] ho creato dall’1 gennaio una direzione cyber per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati.

Poi presenta a chi l’ha messo nel mirino il nuovo guardiano di casa Tajani. Non siamo certi che sia sufficiente per intimorire chi ha eseguito gli attacchi.

Voglio dare io un’informazione agli hacker filo russi che spiano la mia vita. Da oggi in casa Tajani c’è un nuovo guardiano: caro Argo, benvenuto in famiglia! https://t.co/NzKowwPIa4 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 8, 2026

L’intervento del Garante Privacy finalizzato a scoraggiare la diffusione delle informazioni ricorda quelli dei mesi scorsi relativi al caso di Chiara Poggi e al giro delle escort legate ai calciatori.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dall’ennesima ondata di violazioni che ha colpito i frigoriferi dei supermercati, anche in Italia. Sono stati rivendicati da NoName057(16) e Z-Pentest, gruppi già noti e ritenuti ideologicamente vicini alle posizioni del Cremlino. Nella stessa settimana, anche gli allarmi bomba sugli aerei.