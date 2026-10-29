Ho ricevuto l'email di MediaWorld sui tracking pixel, cos'è?

Oggi, giovedì 29 ottobre 2026, è l’ultimo giorno concesso in primavera dal Garante Privacy alle aziende che sfruttano i tracking pixel all’interno delle loro comunicazioni, per renderlo noto agli utenti offrendo inoltre la possibilità di evitare il tracciamento. Non c’è dunque da stupirsi proprio se in queste ore si stanno ricevendo diverse email sul tema: è in arrivo anche quella di MediaWorld, dal titolo Aggiornamento Informativa Privacy , come possiamo confermare direttamente.

MediaWorld e l’informativa sui tracking pixel

Il messaggio è a dire il vero piuttosto stringato. Rimanda con un collegamento ipertestuale al documento completo che elenca quali sono i dati raccolti da questi sistemi, invisibili ai nostri occhi, ma fondamentali per chi vuole monitorare l’efficacia delle campagne di marketing. Eccoli.

Informazioni relative alla data e all’ora di apertura e visualizzazione;

qualsiasi interazione con le suddette comunicazioni, informazioni relative al dispositivo utilizzato, all’indirizzo IP e ai clic.

Come anticipato in apertura, MediaWorld non è la sola azienda che sta inviando comunicazioni di questo tipo, in questi giorni, in prossimità della scadenza imposta dal Garante Privacy. Su queste pagine abbiamo scritto di Fastweb, Libero, Namirial, ma l’elenco è inevitabilmente molto più lungo. L’obiettivo dell’Autorità è quello di assicurare la dovuta trasparenza per quanto riguarda la raccolta e l’elaborazione di informazioni in grado di rilevare il comportamento dell’utente.