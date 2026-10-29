 Ho ricevuto l'email di MediaWorld sui tracking pixel, cos'è?
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Ho ricevuto l'email di MediaWorld sui tracking pixel, cos'è?

I clienti di MediaWorld stanno ricevendo un'email relativa ai tracking pixel: vediamo di cosa si tratta e come bloccare il tracciamento.
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Sicurezza Privacy
I clienti di MediaWorld stanno ricevendo un'email relativa ai tracking pixel: vediamo di cosa si tratta e come bloccare il tracciamento.
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Oggi, giovedì 29 ottobre 2026, è l’ultimo giorno concesso in primavera dal Garante Privacy alle aziende che sfruttano i tracking pixel all’interno delle loro comunicazioni, per renderlo noto agli utenti offrendo inoltre la possibilità di evitare il tracciamento. Non c’è dunque da stupirsi proprio se in queste ore si stanno ricevendo diverse email sul tema: è in arrivo anche quella di MediaWorld, dal titolo Aggiornamento Informativa Privacy, come possiamo confermare direttamente.

MediaWorld e l’informativa sui tracking pixel

Il messaggio è a dire il vero piuttosto stringato. Rimanda con un collegamento ipertestuale al documento completo che elenca quali sono i dati raccolti da questi sistemi, invisibili ai nostri occhi, ma fondamentali per chi vuole monitorare l’efficacia delle campagne di marketing. Eccoli.

  • Informazioni relative alla data e all’ora di apertura e visualizzazione;
  • qualsiasi interazione con le suddette comunicazioni, informazioni relative al dispositivo utilizzato, all’indirizzo IP e ai clic.

L'informativa sui tracking pixel inviata da MediaWorld

Come anticipato in apertura, MediaWorld non è la sola azienda che sta inviando comunicazioni di questo tipo, in questi giorni, in prossimità della scadenza imposta dal Garante Privacy. Su queste pagine abbiamo scritto di Fastweb, Libero, Namirial, ma l’elenco è inevitabilmente molto più lungo. L’obiettivo dell’Autorità è quello di assicurare la dovuta trasparenza per quanto riguarda la raccolta e l’elaborazione di informazioni in grado di rilevare il comportamento dell’utente.

Nel caso della catena di elettronica, però, né l’email né la pagina di destinazione contengono un link diretto per interrompere il tracciamento. È indicato che contattando la Società e/o il RPD ai recapiti suindicati e in presenza dei relativi presupposti normativi, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del Trattamento o di opporsi al Trattamento medesimo, oltre che di chiedere la portabilità dei Dati. Gli indirizzi di riferimento sono privacy@mediaworld.it e dpo@mediaworld.it.

Pubblicato il 29 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
29 ott 2026
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