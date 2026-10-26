Fastweb e tracking pixel: cosa sono e come disattivarli

Da qualche giorno, Fastweb ha iniziato a inviare ai suoi clienti una Comunicazione importante . È quella riguardante la presenza dei cosiddetti tracking pixel nelle email spedite. Si tratta di un metodo che permette all’operatore di conoscere alcune informazioni sul modo in cui i destinatari interagiscono con i messaggi. Vale la pena approfondire la questione, anche per capire eventualmente come disattivarlo, per evitare ogni forma di tracciamento.

La comunicazione di Fastweb sui tracking pixel

La comunicazione sta arrivando a tutti coloro che hanno un contratto attivo con l’operatore. Qui sotto lo screenshot di quella che abbiamo appena ricevuto. Si apre così.

Ciao, Vogliamo che il nostro rapporto sia sempre basato sulla massima trasparenza. Per questo motivo desideriamo informarti su come gestiamo i tuoi dati personali quando ricevi e leggi le nostre comunicazioni via email. Alcune comunicazioni inviate via email da Fastweb, direttamente o tramite fornitori per nostro conto, possono contenere un elemento tecnico chiamato “tracking pixel”.

L’email prosegue spiegando come funziona la tecnologia e quali informazioni Fastweb può raccogliere utilizzandola.

Si tratta di immagini, spesso trasparenti e di dimensioni molto ridotte, pari ad un pixel, che consentono di raccogliere alcune informazioni relative alla tua interazione con l’email. Ad esempio, se il messaggio è stato aperto, la data e l’ora di apertura, il tipo di dispositivo utilizzato o altre tipologie di informazioni relative alla consultazione del messaggio. Queste informazioni ci aiutano a misurare l’efficacia delle nostre comunicazioni, nonché a migliorare la qualità dei contenuti e dei servizi offerti, offrendo comunicazioni sempre più utili e in linea con i tuoi interessi.

L’ultima parte del messaggio include le istruzioni per interrompere il tracciamento e un link che rimanda all’informativa privacy ospitata dal sito ufficiale.

Se non desideri che vengano utilizzate queste tecnologie nelle email che ricevi, puoi disabilitare i tracking pixel utilizzando il link presente in fondo a questa mail. Continuerai a ricevere le comunicazioni per cui hai dato il tuo consenso, ma non raccoglieremo più dati attraverso i tracking pixel. Se invece vuoi continuare a condividere queste informazioni, non devi fare nulla. Abbiamo aggiornato la nostra Informativa Privacy per descrivere in modo preciso questa pratica. Puoi consultarla in qualsiasi momento qui.

In fondo c’è il pulsante Non desidero queste tecnologie . Se premuto, rimanda a una pagina ospitata da app.go.fastweb.it che a sua volta mostra questo messaggio. Purtroppo, non possiamo fornire un link diretto, perché le email includono un parametro specifico per ogni cliente.