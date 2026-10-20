Gli smart glass di Meta registrano l'audio senza permesso?

Alcuni utenti hanno segnalato che i Ray-Ban Meta di seconda e terza generazione registrano le conversazioni senza permesso. L’audio e le relative trascrizioni testuali vengono salvate nella cronologia dell’app Meta AI. L’azienda di Menlo Park ha comunicato che si trattava di un bug (già risolto). Gli smart glass sono considerati un pericolo per la privacy, in quanto possono raccogliere numerosi dati senza il consenso esplicito delle persone nelle vicinanze.

Dubbi sulla risoluzione del problema

Un utente ha scritto su Reddit che il bug è presente nei tre paia di Ray-Ban Meta acquistati (seconda e terza generazione). Quando parla, la luce di notifica bianca si accende per indicare la registrazione in corso, ma ciò avviene anche senza attivare l’impostazione “Rispondi senza Hey Meta“. In pratica, gli occhiali sono sempre in ascolto. Altri utenti hanno paragonato il funzionamento a quello di un dispositivo per la sorveglianza di massa.

Le registrazioni audio vengono salvate nell’app Meta AI insieme alle trascrizioni testuali. Il bug sarebbe stato introdotto da un recente aggiornamento firmware. Il supporto tecnico di Meta ha suggerito all’utente di disattivare gli aggiornamenti automatici, le autorizzazioni per microfono e fotocamera, e l’impostazione che permette di rilevare automaticamente quando gli occhiali vengono indossati.

Un portavoce di Meta ha dichiarato che il bug è stato risolto, ricordando che gli utenti possono visualizzare e rimuovere le registrazioni vocali nelle impostazioni dell’app Meta AI in qualsiasi momento. L’azienda non ha tuttavia specificato l’origine del bug, né il numero di occhiali interessati.

Lo stesso utente ha successivamente scritto che il bug è ancora presente, dopo l’installazione del nuovo firmware distribuito da Meta. Diversi utenti hanno suggerito di non acquistare prodotti di un’azienda nota per diverse violazioni della privacy. In Norvegia potrebbe essere vietato l’uso degli smart glass in luoghi pubblici. I garanti europei della privacy hanno evidenziato i rischi e suggerito alcune misure correttive.