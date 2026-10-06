Occhiali AI: divieto per l'uso pubblico in Norvegia?

La Norvegia potrebbe essere il primo paese al mondo con una legge che vieta di indossare gli occhiali AI in alcuni luoghi pubblici. Da alcuni mesi sono aumentate le proteste sull’uso indiscriminato degli smart glass di Meta e la relativa violazione della privacy. Il Governatore della California ha invece bocciato una simile legge, in quanto troppo generica.

Ban degli occhiali AI con fotocamera

Il governo norvegese ha comunicato che verrà presentata una legge in Parlamento che prevede il ban temporaneo degli occhiali AI in alcuni luoghi pubblici, come spiagge, parchi e scuole. Nel frattempo verrà costituito un gruppo di esperti che proporranno regole permanenti nazionali. Non è tuttavia previsto il divieto totale. Potranno essere utilizzati dove non c’è nessun rischio di registrare persone senza il loro consenso.

Torgeir Micaelsen, Ministro della digitalizzazione, ha dichiarato:

Sono preoccupato per l’introduzione di nuove tecnologie potenti che espongono le persone al rischio di essere fotografate, filmate o registrate a loro insaputa. Un divieto temporaneo ci darà il tempo di effettuare una valutazione approfondita e di avviare un dibattito informato, in grado di gettare le basi per una regolamentazione definitiva. Non vogliamo una società in cui le persone debbano preoccuparsi di registrazioni audio, fotografie e riprese video effettuate di nascosto in luoghi e situazioni in cui sono abituate a non essere sorvegliate.

Il ban riguarderà quindi gli occhiali dotati di fotocamera e microfoni, come i Ray-Ban Meta e i Meta Ray-Ban Display. L’azienda di Menlo Park ha risposto alle numerose critiche con l’annuncio dei Ray-Ban Meta Audio (senza fotocamera). Uno sviluppatore ha creato un’app per iOS che rileva gli smart glass nelle vicinanze.

Alcune scuole di Oslo e Equinor (azienda petrolifera e del gas) hanno già vietato l’uso degli occhiali. Altri paesi hanno introdotto un ban in determinati luoghi (ad esempio nei tribunali). In California era stata approvata una legge che vieta l’uso degli smart glass per registrare le persone in luoghi pubblici, ma il Governatore Gavin Newsom ha posto il veto (non ha firmato), in quanto la legge copriva tutti i dispositivi di registrazione indossabili (definizione troppo ampia e imprecisa). Il Senato dovrà ora modificare il testo.