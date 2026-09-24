Ray-Ban Meta Audio e Meta Ray-Ban Display anche in Italia

Meta ha ricevuto molte critiche perché i suoi occhiali possono essere utilizzati per molestare le persone o registrare video senza consenso. L’azienda di Menlo Park ha quindi annunciato i Ray-Ban Meta Audio. Sono smart glass senza fotocamera offerti i due stili diversi. Per i Meta Ray-Ban Display sono invece arrivate nuove funzionalità. Svelati anche i Ray-Ban Meta (Gen 3). Tutti i nuovi occhiali saranno disponibili anche in Italia.

Ray-Ban Meta Audio: specifiche e prezzo

I nuovi Ray-Ban Meta Audio sono molto simili ai Ray-Ban Meta, ma osservando meglio si notano due differenze. Negli angoli superiori della montatura non ci sono la fotocamera e il LED di notifica. Non è quindi possibile scattare foto e registrare video. Integrano solo microfoni e altoparlanti open-ear direzionali che possono essere sfruttati per ascoltare la musica, rispondere alle chiamate e interagire con l’assistente Meta AI.

Meta ha sottolineato che l’audio è acquisito solo quando viene pronunciato il comando “Hey Meta” o premuto il pulsante di azione. Pesano solo 43 grammi e saranno disponibili in 23 combinazioni di lenti e colori. Gli utenti potranno scegliere tra due stili: Clubmaster e Burbank.

L’autonomia della batteria è circa 12 ore con una singola carica (altre 48 ore con la custodia). Possono essere già ordinati. Saranno in vendita dal 13 ottobre anche in Italia. Il prezzo base è 349,00 euro.

Nuove funzionalità per i Meta Ray-Ban Display

Importanti novità per i Meta Ray-Ban Display. La prima riguarda la distribuzione in altri paesi (finora erano disponibili solo negli Stati Uniti). Da ieri sono in vendita in Canada e Regno Unito. Dal 13 ottobre arriveranno anche in Italia, Francia e Germania. Il prezzo base è 899,00 euro.

Meta ha aggiunto diverse funzionalità agli smart glass. Gli utenti possono chiedere a voce le indicazioni per bicicletta e trasporto pubblico. Gli occhiali mostreranno sullo schermo le indicazioni passo-passo per la bici e gli orari di partenza dei mezzi in tempo reale. La novità sarà disponibile entro fine mese negli Stati Uniti e in Canada.

Per le indicazioni a piedi verranno invece utilizzate le informazioni del mondo reale. Gli occhiali diranno ad esempio “Gira a sinistra della casa gialla“, invece di “Gira a sinistra nella terza strada“. Gli ologrammi dei Meta VR Glasses arriveranno anche sui Meta Ray-Ban Display in autunno (solo negli Stati Uniti con WhatsApp).

Altre novità sono l’app Explore (permette di sfogliare le app compatibili), supporto Dolby Atmos, calendario aggiornato, mirroring delle notifiche dello smartphone e Community Feeds di Threads.

Ray-Ban Meta (Gen 3)

I Ray-Ban Meta (Gen 3) sono invece la versione aggiornata degli smart glass tradizionali (quindi c’è la fotocamera da 12 megapixel). L’azienda di Menlo Park ha aggiunto un altro microfono (ora sono sei) per migliorare la qualità di comandi vocali e chiamate, riducendo il rumore ambientale del 90%.

È presente inoltre il nuovo pulsante di azione personalizzabile che permette di attivare Meta AI. L’autonomia della batteria è aumentata a nove ore (un’ora in più rispetto alla precedente generazione). Sono disponibili in tre stili (Aviator, Zena e Wayfarer) e 27 combinazioni di lenti e colori. Entro fine anno verrà aggiunta la registrazione audio Dolby Atmos. Il prezzo base è 449,00 euro.