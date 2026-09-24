Meta VR Glasses: intrattenimento e produttività in 100 grammi

Durante l’evento Connect 2026, l’azienda di Menlo Park ha svelato i Meta VR Glasses. Gli occhiali sono molto più leggeri del visore Quest 3 perché processore, memoria, storage e batteria sono in un modulo esterno. È ovviamente presente Meta AI, quindi è possibile l’interazione con comandi vocali, oltre che tramite gesture. Saranno in vendita negli Stati Uniti a partire dalla primavera 2027.

Meta VR Glasses: specifiche, funzionalità e prezzo

I Meta VR Glasses sono occhiali piuttosto vistosi, ma pesano solo 100 grammi, circa cinque volte in meno del visore Quest 3. Le lenti sono nere, quindi non è possibile vedere direttamente il mondo reale. Ci sono però fotocamere esterne per la funzionalità passthrough a colori (mostrano cosa succede all’esterno). Consentono anche il tracciamento delle mani. Altre fotocamere interne servono per il tracciamento degli occhi.

Gli occhiali hanno un display micro-OLED con risoluzione di 2412×2288 pixel, refresh rate di 120 Hz e angolo visivo di 70 gradi. Come detto, tutti gli altri componenti sono in un “compute module” esterno (pesa circa 300 grammi) collegato agli occhiali: processore Snapdragon Reality Elite, 12 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD e batteria (autonomia fino a tre ore di riproduzione video) con ricarica rapida di 45 Watt.

Gli utenti potranno usare gli occhiali per vedere un film con Dolby Vision e Dolby Atmos. I Meta VR Glasses sono i primi dispositivi con certificazione IMAX Enhanced. L’azienda di Menlo Park ha sottoscritto accordi con vari partner per offrire anche eventi sportivi e giochi in 3D. Il sistema operativo è Quest OS, quindi sono supportati tutti i contenuti dei visori VR.

Il tracciamento di occhi e mani evita l’uso di controller, ma è possibile collegare i controller Touch Plus o altri controller Bluetooth. Gli occhiali possono essere utilizzati anche per il lavoro. L’utente vedrà lo schermo del computer davanti agli occhi e potrà sfruttare ogni superficie piana (ad esempio la scrivania) come tastiera e touchpad.

Gli occhiali supportano inoltre gli ologrammi. Gli utenti possono creare una versione digitale di se stessi con l’app Meta AI. È necessario catturare le immagini del volto e il suono della voce con la fotocamera e il microfono dello smartphone. L’ologramma può essere quindi utilizzato durante le videochiamate. Arriveranno anche sui Meta Ray-Ban Display in autunno.

I Meta VR Glasses saranno disponibili in primavera 2027 negli Stati Uniti. Non è noto se e quando verranno commercializzati in altri paesi. Il prezzo è 1.299,99 dollari.