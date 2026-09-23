Meta Phoenix, arrivano gli occhiali smart senza fotocamera

Forse non si chiameranno Luna, come ipotizzato la scorsa settimana, ma Phoenix. O almeno questo sembra essere il nome in codice attribuito internamente da Meta ai suoi nuovi occhiali smart senza fotocamera. L’annuncio ufficiale è atteso già entro poche ore, in occasione del via all’evento Connect 2026 in programma per questa notte.

Meta Phoenix, occhiali smart senza fotocamera

A scriverne è la redazione di Reuters, citando fonti rimaste anonime e anticipando la presentazione. Se confermato, il modello andrebbe ad affiancare quelli già in commercio, dimostrando che il gruppo di Mark Zuckerberg ha deciso di ascoltatare le proteste di chi vede questa tecnologia come una potenziale minaccia per la privacy. Certo, togliere di mezzo i sensori fotografici non elimina qualsiasi rischio: c’è sempre il microfono, ma questo vale anche per gli smartphone che tutti noi portiamo ogni giorno in tasca.

Non si conoscono molte altre informazioni a proposito di Phoenix, se non che dovrebbe essere proposto in due versioni, Clubmaster e Burbank, differenziate solo per il loro stile. L’immagine di copertina è stata realizzata con l’AI, dunque non è da prendere come riferimento per quanto riguarda il design finale.

È tutta da verificare l’accoglienza che i consumatori potrebbero riservare a un dispositivo di questo tipo, senza fotocamera e senza display, solo con il microfono. A quel punto, cosa lo renderebbe conveniente rispetto a dei normali auricolari, se il principio di funzionamento è lo stesso, basato sulle interazioni vocali con l’intelligenza artificiale?

In arrivo anche un nuovo modello Ray-Ban

Sempre sul palco del Connect 2026, Meta dovrebbe annunciare un modello più tradizionale (se così si può dire), con la fotocamera. È atteso come parte della collaborazione con EssilorLuxottica, a marchio Ray-Ban. Qui sotto il player di YouTube per seguire in diretta il keynote che aprirà l’evento, in programma quando in Italia saranno le ore 00:50.

https://www.youtube.com/watch?v=SmktC6e4dAc