 Motorola Edge 70 5G da 512GB: il medio gamma che fa faville e costa poco
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Motorola Edge 70 5G da 512GB: il medio gamma che fa faville e costa poco

Oggi puoi avere il medio gamma Motorola Edge 70 5G da 512 GB a circa 385 euro su eBay grazie al codice segreto.
Motorola Edge 70 5G da 512GB: il medio gamma che fa faville e costa poco
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Oggi puoi avere il medio gamma Motorola Edge 70 5G da 512 GB a circa 385 euro su eBay grazie al codice segreto.
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Devi acquistare un nuovo smartphone e sei indeciso su quale modello prendere senza dover spendere troppo? Allora dai un’occhiata a questa interessantissima occasione. Se vai subito su eBay puoi mettere le mani sul Motorola Edge 70 5G da 512 GB a soli 385,32 euro, invece che 799,90 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Oggi dunque sul prezzo di listino potrai avere uno sconto già applicato del 49%, più un ulteriore ribasso del 5% da applicare con il codice segreto, per un risparmio totale di ben 414 euro. Potrai inoltre pagare il tutto in tre rate da 135,20 euro a interessi zero con Klarna.

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Motorola Edge 70 5G: rapporto qualità prezzo invincibile

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del Motorola Edge 70 5G e ciò che lo rende uno dei migliori medio gamma da acquistare oggi. Ha un display OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Pesa appena 159 grammi ed è impermeabile e resistente alla polvere con la certificazione di grado IP69.

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A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 con ben 12 GB di RAM a supporto e una memoria interna in questa versione da 512 GB che non si esaurisce mai. Estremamente fluido dunque anche per il multitasking e il gaming. Il reparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 50 MP con grandangolare, più una camera anteriore sempre da 50 MP. Il tutto gestito in modo funzionale e intuitivo da Moto AI. Niente male nemmeno l’autonomia che, grazie a una batteria da 4.800 mAh, riesce ad arrivare fino a sera con oltre il 20% dell’autonomia e si ricarica via cavo a 68 W e wireless a 15 W.

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Pubblicato il 23 set 2026

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23 set 2026
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