Samsung Galaxy S26 Ultra a 909€ è l'affare su eBay di oggi

Proprio in questo momento uno dei migliori top di gamma al mondo è in offerta speciale su eBay. Pochi pezzi e un prezzo “ridicolo” per il Samsung Galaxy S26 Ultra che acquisti a soli 909 euro solo se sei veloce e le scorte non si sono già esaurite. Tra l’altro è possibile pagarlo un po’ alla volta con PayPal o Klarna senza interessi grazie al tasso zero in tre rate con pochi click.

Questo smartphone Android include Galaxy AI, funzionalità di intelligenza artificiale perfettamente integrate nell’ecosistema per migliorare la tua esperienza utente e semplificare quelle che sono le azioni abituali con il dispositivo. Il display da 6,9 pollici regala colori vivaci, dettagli spettacolari e una fluidità incredibile. È un vero piacere sfruttarlo ogni giorno per qualsiasi attività. E attivando l’opzione privacy display nessuno potrà vedere quello che fai.

Super sottile e ultra leggero, nella scocca integra un sistema di fotocamere professionale in grado di offrire scatti e riprese di altissima qualità. Infatti, puoi contare su un obiettivo grandangolare da 200 MP e uno ultra-grandangolare da 50 MP. Non manca nemmeno un teleobiettivo da 50 MP. Insomma, tutto per diventare un professionista della fotografia senza dover sostenere alcun corso.

Lasciati consigliare dai suggerimenti intelligenti della One UI e personalizza l’ecosistema come meglio preferisci grazie anche all’app Good Luck di Samsung. Non perdere altro tempo! Acquista adesso il Samsung Galaxy S26 Ultra a soli 909 euro su eBay.