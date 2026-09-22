 Samsung Galaxy S26 Ultra a 909€ è l'affare su eBay di oggi
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Samsung Galaxy S26 Ultra a 909€ è l'affare su eBay di oggi

Pochi pezzi e un prezzo "ridicolo": l'offerta che eBay sta riservando ai pochi fortunati che si aggiudicheranno il Samsung Galaxy S26 Ultra.
Samsung Galaxy S26 Ultra a 909€ è l'affare su eBay di oggi
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Pochi pezzi e un prezzo "ridicolo": l'offerta che eBay sta riservando ai pochi fortunati che si aggiudicheranno il Samsung Galaxy S26 Ultra.
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Proprio in questo momento uno dei migliori top di gamma al mondo è in offerta speciale su eBay. Pochi pezzi e un prezzo “ridicolo” per il Samsung Galaxy S26 Ultra che acquisti a soli 909 euro solo se sei veloce e le scorte non si sono già esaurite. Tra l’altro è possibile pagarlo un po’ alla volta con PayPal o Klarna senza interessi grazie al tasso zero in tre rate con pochi click.

Ordina ora il Galaxy S26 Ultra

Questo smartphone Android include Galaxy AI, funzionalità di intelligenza artificiale perfettamente integrate nell’ecosistema per migliorare la tua esperienza utente e semplificare quelle che sono le azioni abituali con il dispositivo. Il display da 6,9 pollici regala colori vivaci, dettagli spettacolari e una fluidità incredibile. È un vero piacere sfruttarlo ogni giorno per qualsiasi attività. E attivando l’opzione privacy display nessuno potrà vedere quello che fai.

Samsung Galaxy S26 ULTRA 5G 6,9” S948 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

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Super sottile e ultra leggero, nella scocca integra un sistema di fotocamere professionale in grado di offrire scatti e riprese di altissima qualità. Infatti, puoi contare su un obiettivo grandangolare da 200 MP e uno ultra-grandangolare da 50 MP. Non manca nemmeno un teleobiettivo da 50 MP. Insomma, tutto per diventare un professionista della fotografia senza dover sostenere alcun corso.

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Lasciati consigliare dai suggerimenti intelligenti della One UI e personalizza l’ecosistema come meglio preferisci grazie anche all’app Good Luck di Samsung. Non perdere altro tempo! Acquista adesso il Samsung Galaxy S26 Ultra a soli 909 euro su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 set 2026
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