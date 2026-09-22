 L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps
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L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps

L'iPhone Duo sembra avere un problema di surriscaldamento con i video 4K a 60 fps. Il calore si concentra sotto il modulo fotografico.
L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps
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L'iPhone Duo sembra avere un problema di surriscaldamento con i video 4K a 60 fps. Il calore si concentra sotto il modulo fotografico.
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L’iPhone Duo è stato presentato il 9 settembre 2026 durante il keynote di Apple. Il primo smartphone pieghevole della mela morsicata sarà disponibile nel mese di ottobre, ma alcuni media e creator hanno già avuto l’opportunità di testarlo. È il caso del canale YouTube Mediastorm, che ha rivelato in un video le sue prime impressioni sul telefono, e un primo difetto importante di cui sembra soffrire.

iPhone Duo, problemi di surriscaldamento durante i video in 4K a 60 fps

Nella maggior parte dei casi, la dissipazione termica dell’iPhone Duo è ben gestita. Il dispositivo è dotato di una camera di vapore come sistema di raffreddamento, che solitamente svolge un buon lavoro. Ma viene precisato che durante la registrazione video 4K a 60 fotogrammi al secondo, la zona situata sotto il modulo fotocamera si scalda molto rapidamente, e lo smartphone diventa scomodo da tenere in mano.

Non tutti usano il 4K a 60 fps per fare i video, ma constatare un problema simile su un dispositivo così costoso non depone bene. Per gli utenti che fanno un uso intensivo del video, sembra preferibile orientarsi verso un iPhone 18 Pro, incoronato il miglior smartphone del mercato in ambito video dai test di DXOMARK.

Secondo Mediastorm, il surriscaldamento è causato dalla disposizione interna dello smartphone. La concentrazione di componenti che consumano energia e generano calore vicino ai sensori potrebbe spiegare questo fenomeno, anche se si tratta soltanto di ipotesi. Se così fosse, Apple rischia di non poter correggere il tiro. Se invece l’origine del problema fosse lato software, la correzione potrebbe arrivare con un futuro aggiornamento.

Ma c’è anche un altro motivo che fa ben sperare. Mediastorm ha avuto accesso a una versione dimostrativa. Gli iPhone Duo che verranno consegnati ai clienti funzioneranno con un’altra versione del firmware. Bisogna anche tenere conto del fatto che durante i primi giorni, l’iPhone entra in una modalità di ottimizzazione che può limitare le sue prestazioni e far calare la sua autonomia, prima di un ritorno alla normalità. Staremo a vedere!

Fonte: Android Headlines

Pubblicato il 22 set 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
22 set 2026
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